Путнике од 2026. очекују још дужа задржавања на границама

Сви грађани који планирају путовања према Хрватској и другим државама Европске уније од 1. јануара 2026. године требали би се припремити на додатна задржавања на граничним прелазима, која би могла бити и дужа него што су тренутно.
Разлог за то је продужење фазне примјене новог система уласка и изласка из Европске уније (ЕЕС), који ће се од почетка 2026. године примјењивати додатна два сата у пријеподневној и исто толико у послијеподневној смјени.
"Тренутно ЕЕС систем примјењује се по 12 сати унутар 24 сата", навели су из Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске.
У наредним мјесецима планирано је постепено продужавање тог временског оквира, све до потпуне, цјелодневне имплементације система, која је најављена за 10. април 2026. године. Подсјећамо, примјена ЕЕС система на граничним прелазима започела је 12. октобра 2025. године.
Велике гужве на граничним прелазима
Нови Entry/Exit System примјењује се на свим међународним граничним пријелазима, као и на пограничним пријелазима који су, на основу уговора између Хрватске и Босне и Херцеговине, привремено одређени за међународни саобраћај. Систем аутоматски евидентира личне податке, информације о путним исправама те тачно вријеме уласка и изласка држављана трећих земаља, укључујући и евентуална одбијања уласка у шенгенски простор.
Приликом првог уласка у Хрватску, односно Европску унију, од држављана трећих земаља узимаће се биометријски подаци – отисци четири прста и фотографија лица, заједно с подацима из пасоша. Ти подаци ће се трајно похранити у систем, док ће се при сваком наредном преласку границе идентитет провјеравати поређењем фотографије лица снимљене уживо с већ постојећим подацима, што надлежни сматрају додатним сигурносним механизмом.
Овај режим односи се на грађане Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Албаније, Сјеверне Македоније, Косова, али и Украјине, Молдавије те Велике Британије. С друге стране, држављани Европске уније изузети су из овог система, без обзира на то гдје имају пребивалиште.
Хрватски држављани, као и остали грађани држава чланица ЕУ који живе у сусједним или другим трећим земљама, границу ће и даље прелазити уз пасош или личну карту, без обавезе давања биометријских података у оквиру ЕЕС система.
