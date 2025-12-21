Велике гужве на граничним прелазима

21.12.2025
15:22
Коментари:0
На граничним прелазима Велика Кладуша, Костајница и Брод дуге су колоне путничких возила на улазу у БиХ, док су у оба смјера дуге колоне путничких возила на граничним прелазима Орашје, Градина и Градишка, а појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ на прелазу Козарска Дубица.
На осталим граничним прелазима се појачава промет путничких возила, али за сада протиче уз задржавања до 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила до 3,5 тоне, а Каракај од 2. децембра за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Опширније о стању на граничним прелазима и путевима можете сазнати на интернет страници Ауто-мото савеза.
