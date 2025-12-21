Logo
Large banner

Велике гужве на граничним прелазима

21.12.2025

15:22

Коментари:

0
Велике гужве на граничним прелазима
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Велика Кладуша, Костајница и Брод дуге су колоне путничких возила на улазу у БиХ, док су у оба смјера дуге колоне путничких возила на граничним прелазима Орашје, Градина и Градишка, а појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ на прелазу Козарска Дубица.

На осталим граничним прелазима се појачава промет путничких возила, али за сада протиче уз задржавања до 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила до 3,5 тоне, а Каракај од 2. децембра за све категорије возила.

Полиција Србија

Србија

Ужас! Бачена бомба на кућу

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Опширније о стању на граничним прелазима и путевима можете сазнати на интернет страници Ауто-мото савеза.

Подијели:

Тагови:

АМС РС

granica

саобраћај

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Ни Бањалука ни Сарајево: Ово је данас град с најзагађенијим ваздухом

8 ч

1
Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха

Градови и општине

Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха

8 ч

0
"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Градови и општине

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

22 ч

0
Језиви призори у Гацку: Грађани удишу сумпор

Градови и општине

Језиви призори у Гацку: Грађани удишу сумпор

22 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

49

Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ на "Крофнама из блока"

17

44

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

17

42

Двије особе погинуле на ауто-путу

17

27

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

17

22

Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner