Језиви призори у Гацку: Грађани удишу сумпор

Аутор:Бојан Носовић
20.12.2025
19:06
Коментари:1
Када се спустите у град призор је језив. Буквално не видите прст пред оком, дисање је отежано јер сумпор доминира ваздухом у Гацку.
Разлог свега је самозапаљење депоније у руднику. Гачани забринути, уплашени и љути.
"Грозно, ово је туга, срамота, катастрофа. Наравно да се плашим за здравље и дјеце и одраслих и свих. Ово је стварно туга", "У овоме слоју који је остао под земљом и који се запалио има сумпора а честице сумпора су опасне по здравље", " Врло тешко. Шта се дешава? Па да ли је ово природна појава или рудник не знам","Шта раде не знам није ми јасно али ваљда ће проћи","Требали би нешто радити по овом питању јер је ово неподношљиво", рекли су забринути грађани.
Због свега се данас састао и гатачки Штаб за ванредне ситуације. Након три сата изашли су са јасним и бројним закључцима. Начелник је рекао да је овај Штаб од данас у сталном засићењу. Вукота Говедарица упозорава да је стање озбиљно.
"Штаб за ванредне ситуације оцјењује да је усљед запаљења депоније угља угрожено здравље и безбједност становника. Не само здравље, угрожена је безбедност јуче смо имали два саобраћајна удеса због слабе видљивости. Поводом настале ситуације Штаб ће засиједати до даљњег", рекао је начелник Општине Гацко Вукота Говедарица.
Вјероватно ће засиједати и локални парламент. Гачани ће се обратити свим надлежним институцијама, стоји у закључцима. У предузећу РиТЕ Гацко за АТВ кажу да улажу напоре да угасе пожар.
"Интензивно радимо на санацији, како би завршили активности у што је могуће краћем року. Урађено је до сада више од половине планираног посла. Ограничење нам представљају временски услови, односно густа магла. И поред чињенице да је депонија формирана прије него је овај менаџмент преузео руковођење РиТЕ Гацко, управа предузећа дугује извињење грађанима Гацка", истакао је директор РиТЕ Гацко Максим Скоко.
Грађанима би се требала извинити и докторица Невена Миљковић Мандић која се данас није појавила на сједници нити рекла какве су посљедице ове еколошке катастрофе. Нико тачно не зна колики је ниво загађења.
"Штаб захтјева од РиТЕ Гацко да обезбједи цјеловита мјерења свих штетних гасова јер се угљен моноксид, угљен диоксид и ПМ2,5 не мјере на постојећој фиксној станици", додао је Говедарица.
Ако се све ово настави Штаб ће прогласити ванредну ситуацију чуло се данас у Гацку. Данима се чује и да је све ово посљедица неодговорног управљање и лоших одлука гатачког гиганта.
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
1 д1
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму