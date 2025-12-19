Logo
Сунце измамило грађане напоље, али ваздух у Приједору остаје загађен

АТВ

19.12.2025

19:19

0
Сунце измамило грађане напоље, али ваздух у Приједору остаје загађен
Фото: АТВ

Иако је јутрос ситуација нешто повољнија, уз сунчано вријеме и благи пораст температуре, ваздух и даље остаје нездрав. Међутим, према доступним показатељима, квалитет ваздуха је и даље у категорији штетног, посебно за осјетљиве групе становништва.

"Излазим овако када мало сунце угрије, иначе ако је читав дан магла онда сам читав дан у кући, ни у двориште","Ја немам проблема али, доста људи има здравствених проблема, али зна се немој да се лажемо, мислим то је истина, да је главни узрочник сумпора", испричали су грађани за АТВ.

Свјетска здравствена организација процјењује да више од 300 милиона људи у свијету болује од астме, а загађен ваздух се наводи као један од кључних фактора који доприноси развоју болести. Посебно забрињава податак да су дјеца која одрастају у срединама са лошим квалитетом ваздуха под већим ризиком да развију астму у раном узрасту.

"За све оне који мају проблем са астмом, хронично опструктивном плућном болести, или било којом другом болести дишних органа је да заиста без пријеке потребе не излазе вани, без обзира што тренутно нема магле ваздух је и даље загађен јако загађен.“

Здравствени радници упозоравају да дуготрајна изложеност загађеном ваздуху повећава ризик од акутног бронхитиса и астме. Посебно су угрожени дјеца, старије особе, труднице и хронични болесници, којима се савјетује смањен боравак на отвореном чак и у данима када се чини да је ваздух чистији", рекла је предсједник Удружења за помоћ обољелим од астме „Анемона“, Приједор Илинка Мацура.

„Погоршање здравственог стања код људи који су већ болесни, и код дјеце која добивају акутни бронхитис и имају респираторне инфекције, утицај на очи, свраб очију, цурење носа и тај дио. Код здравих особа, могуће да нема таквих посљедица у акутној фази али дуготрајни утицај загађеног ваздуха може довести до касније неких обољења као што је астма, већином респираторних обољења, и кардиоваскуларних обољења које могу довести до таквих посљедица", казала је специјалиста породичне медицине у Специјалистичком центру Здравствене установе „Hannah“, Приједор Дијана Ђерић.

Приједор данас дише лакше само наизглед. Иза сунчаног јутра крије се ваздух који и даље угрожава здравље грађана, посебно оних који се са астмом боре сваког дана.

Приједор

zagađenje vazduha

