Нема поновног бројања, нити понављања избора

Аутор:Бранка Дакић
19.12.2025
19:10
Коментари:1
Централна изборна комисија БиХ одбацила је као недопуштен захтјев СДС да се гласови поново броје на 140 бирачких мјеста и да се избори понове. Из опозиције данас ријетко ко је хтио да коментарише овакву одлуку ЦИК-а, а из СНСД-а поручују да је ово једина логична одлука.
Неће се поново бројати гласови на 140 бирачких мјеста, нити ће избори бити поновљени – одлучила је Централна изборна комисија БиХ. Такав захтјев СДС-а оцијенили су као недопустив, јер како наводе, у захтјеву странке нема прецизних разлога за поновоно бројање, нити поништење избора, већ се ради о паушалним наводима.
„Централна изборна комисија не може по службеној дужности донијети одлуку о поништењу избора на основу захтјева политичког субјекта. У овом случају, приједлог службе је да се захтјев одбаци као недопуштен“, рекли су из Централна изборна комисија БиХ.
Скоро мјесец дана из СДС-а, али и других опозиционих странака слушамо о наводним изборним неправилностима. Данас нису баш тако гласни. На позиве не одговара ни Јовица Радуловић, а ни Бранко Блануша. Јавио се, зато, Перо Ђурић. Ако је ЦИК утврдио да нема потреба за понављањем избора, прихватамо то, али ако је било неправилности то треба санкционисати, његов је став.
„Више сматрам да ти људи који су дозволити те неправилности, да треба да одговарају. Битније би то било, да би сваки сљедећи избори били чистији, уреднији и да би били по закону“,тврди члан Главног одбора СДС-а Перо Ђурић.
У ЦИК сједе представници СДС-а и ПДП-а, али су чак и они утврдили да су њихове жалбе недопуштене, порука је из СНСД-а.
„Само нису могли рећи да СДС и ПДП лажу, него су рекли да је то паушално. Онако, офрље нешто убачено, али они настављају да и даље то причају. Питање је само када ћете једном престати да лажете. Опште је познато да су у ЦИК-у кадрови СДС-а и ПДП-аи они им поручују да лажу“, казао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
„Један дио чланова ЦИК-а је и насјео на сву ту причу СДС-а који је вршио огроман притисак. Међутим, ова одлука која је донесена да се одбије њихова жалба је једина логична. Ови избори се морају до 23. децембра, у складу са Законом, потврдити“, истакао је потпредсједник СНСД-а Мирослав Бојић.
Из СНСД-а подсјећају и да се постизборна прича опозиције о крађи избора и неправилностима понавља након сваког изборног циклуса. Иако су пријевремени предсједнички избори одржани прије скоро мјесец дана, ЦИК је тек прије четири дана утврдио прелиминарне резултате, према којима је СНСД-ов Синиша Каран нови предсједник Републике Српске.
