Дом "Рада Врањешевић" обиљежава 78 година постојања

Извор:
РТРС
19.12.2025
12:10
Коментари:0
Дом за дјецу и омладину без родитељског старања "Рада Врањешевић" у Бањалуци обиљежава данас 78 година од оснивања ове установе и крсну славу – Никољдан, а свечаности присуствује лидер СНСД-а Милорад Додик.
Директор Дома Дајана Кецман захвалила је Додику за подршку овој установи.
- Показали сте како држава, институције и предсједник треба да брину о дјеци, али и о штићеницима овога дома - рекла је Кецманова.
Штићеници Дома "Рада Врањешевић" приредили су пригодан културно-умјетнички програм.
