Дом "Рада Врањешевић" обиљежава 78 година постојања

РТРС

19.12.2025

Дом "Рада Врањешевић" обиљежава 78 година постојања

Дом за дјецу и омладину без родитељског старања "Рада Врањешевић" у Бањалуци обиљежава данас 78 година од оснивања ове установе и крсну славу – Никољдан, а свечаности присуствује лидер СНСД-а Милорад Додик.

Директор Дома Дајана Кецман захвалила је Додику за подршку овој установи.

- Показали сте како држава, институције и предсједник треба да брину о дјеци, али и о штићеницима овога дома - рекла је Кецманова.

Штићеници Дома "Рада Врањешевић" приредили су пригодан културно-умјетнички програм.

Тагови:

Dom Rada Vranješević

djeca

Nikoljdan

