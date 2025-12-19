Додик честитао Никољдан

Извор:
Свети Никола је кроз вијекове био заштитник дома, дјеце и путника, али и српског трајања, написао је предсједник СНСД Милорад Додик.
''У најтежим временима, док се историја ломила преко нашег народа, свијећа Светог Николе горјела је у кућама и чувала вјеру, образ и име. Срећна слава свима који славе'', написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
