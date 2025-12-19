Велики годишњи хороскоп за Бика: 2026. доноси притиске, али и ослобађање које мијења све

Извор:
Она
19.12.2025
10:34
Коментари:0
Шта очекује Бика у Зодијаку у наредној 2026. години? Које прилике и изазове доносе планете и на шта би требало обратити посебну пажњу?
Астролог Олга Савић тумачи за вас положаје планета и сугерише на шта би требало да обратите пажњу.
Прелазак Нептуна у јануару и Сатурна у фебруару у ваше дванаесто поље (подсвијест, тајне, изолација) баш и неће на пријатан начин ''сјести“ припадницима овог знака, поготово у првим мјесецима 2026-е. Практично, све до изласка Урана из вашег знака (26-ог априла) ви можете осјећати поприличан притисак од стране околности, било да су те околности везане за ваш приватни, било за пословни живот (најизвјесније је да ће бити комбинација ова два) и те околности ће чинити да имате утисак да се стално борите и покушавате да пливате у немирним водама. У фебруару, помрачење Сунца у Водолији може донијети изненадне промјене везане за ваш пословни живот или однос са шефовима, али и нека турбулентна дешавања везана за старије, мушке чланове породице.
Занимљивости
Људи рођени на ове датуме имају златно срце: Ево ко су тихи хероји нашег друштва
Преласком Урана у Близанаце и ваше поље вриједности и финансија – Бик улази у фазу када ће истраживати нове начине зараде, а можда паралелно обављати и два посла. Но, истовремено од тог периода креће генерално низ промјена који ће учинити да они снажни немири који су вас потресали годинама уназад почну да се слијежу, чисте и да се ви полако ослобађате најинтензивнијих притисака.
Просто речено – и ви ћете почети да размишљате на другачији начин, да се више прилагођавате околностима, да постајете флексибилнији и спремнији за промјене. Од јула, када Јупитер улази у сектор дома и породице – могућа је промјена мјеста боравка (други град, чак и друга земља), пресељење у други стан, бављење некретнинама (куповина, реновирање), бављење приватним послом а постоји одлична могућност и да ваша породица буде проширена новим члановима (заједнички живот са партнером, улазак у брак, добијање дјетета).
Парови чији је однос већ неко вријеме нестабилан су на “клизавом терену” до маја, као и током касне јесени. Они који су усамљени – добри љубавни периоди су фебруар и март, април, мај, па чак и јун и август 2026-е. Јесењи период је врло чудан – ретроградност ваше владарке Венере може донијети и љубави старе и љубави нове – али оне морају бити комплексне – истовремено врло узбудљиве, али и јако турбулентне, преноси Она.рс.
Занимљивости
Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд
Савјет: Ви сте знак који не воли промјене и доживљава их као ударац на свој мир, али не вриједи – ствари морају да се мијењају. И то што се мијењају не значи да ће оне бити лоше у коначници, напротив. Што прије кренете да се прилагођавате околностима – брже ћете их и чистити и брже стварати неке нове и другачије у којима ћете моћи опет да пустите коријење. Опраштамо се од пасивности и спремамо се за покрет!
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Тренутно на програму