Знакови који најтеже подносе зиму

17.12.2025
16:08
Док неки уживају у зимским радостима, лампицама и топлим напицима, постоје људи који зиму доживљавају као унутрашње повлачење. Хладноћа, мањак свјетла и тишина која долази с децембром и јануаром код њих не изазива осјећај мира, него тежину, носталгију или немир.
Ови хороскопски знакови посебно су осјетљиви на промјену годишњих доба, а зима у њима често буди тугу, затвореност или осјећај губитка контроле. Не носе се сви с тишином једнако, а њима је то раздобље кад им највише треба топлина других људи.
Близанци су знак кретања, комуникације, дружења и сталне стимулације. Зими, кад се сви више повлаче, а дан траје као трептај, Близанци често осјете немир и празнину. Недостаје им ритам, људи, разговори и идеје које лете свуда око њих. Често почну осјећати да губе темпо, и то их емоционално умара, преноси Индекс.хр.
Стријелац воли ширину, природу, кретање, адреналин. Зима, са свим својим ограничењима и затвореним просторима, за њих је као кавез. Иако знају бити весели, зими им опада ентузијазам. Нису створени за рутину, а дуги, хладни дани их умарају више него признају. Често им тада падне расположење, и требају више унутрашње мотивације него иначе.
Водолије су снажно ментални знакови, али зима код њих зна потакнути емоционално дистанцирање које оде предалеко. Осјећај изолације који долази с хладнијим раздобљем зна их довести до унутрашњег преиспитивања и осамљености. Повуку се у себе, али не увијек зато што желе - понекад зато што не знају како другачије носити тежину коју осјећају.
