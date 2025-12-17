Logo
Шест повријеђених у несрећи у БиХ: Сударили се камион и два аута

Фактор.ба

17.12.2025

15:57

Шест повријеђених у несрећи у БиХ: Сударили се камион и два аута
Фото: АТВ

Шест особа је повријеђено, од чега двије тешко, у саобраћајној несрећи која се данас догодила на магистралном путу Томиславград - Посушје, у мјесту Ковачи, потврђено из МУП-а Ливањског кантона.

У несрећи су учествовала два путничка возила и један камион.

Додик нова

Република Српска

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Шест особа је повријеђено, од чега су двије задобиле тешке тјелесне повреде.

"Сви повријеђени су збринути у Дому здравља Томиславград, након чега су двије особе пребачене у болницу у Ливно", рекао је "Фактору" портпарол Славко Кришто.

Karleusa JK

Сцена

Пјевачица Јелена Карлеуша изгубила бебу

Саобраћај је за вријеме увиђаја, који су обавили припадници ПУ Томиславград, био потпуно обустављен а возила су усмјеравана на локалну заобилазницу.

