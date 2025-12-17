Шест повријеђених у несрећи у БиХ: Сударили се камион и два аута

Извор:
Фактор.ба
17.12.2025
15:57
Коментари:0
Шест особа је повријеђено, од чега двије тешко, у саобраћајној несрећи која се данас догодила на магистралном путу Томиславград - Посушје, у мјесту Ковачи, потврђено из МУП-а Ливањског кантона.
У несрећи су учествовала два путничка возила и један камион.
Република Српска
Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби
Шест особа је повријеђено, од чега су двије задобиле тешке тјелесне повреде.
"Сви повријеђени су збринути у Дому здравља Томиславград, након чега су двије особе пребачене у болницу у Ливно", рекао је "Фактору" портпарол Славко Кришто.
Сцена
Пјевачица Јелена Карлеуша изгубила бебу
Саобраћај је за вријеме увиђаја, који су обавили припадници ПУ Томиславград, био потпуно обустављен а возила су усмјеравана на локалну заобилазницу.
Најновије
Најчитаније
18
21
18
18
18
11
18
09
18
07
Тренутно на програму