Откривена 43 мигранта код Градишке

Извор:

АТВ

17.12.2025

13:54

Откривена 43 мигранта код Градишке
Фото: Уступљена фотографија

На подручју ПУ Градишка у граничном појасу са Републиком Хрватском у току је опсежна акција полиције с циљем проналаска илегалних миграната и разбијања ланца кријумчарења људи.

Како је потврђено за АТВ акција се спроводи заједно са припадницима МУП-а Хрватске.

Досада су пронађена 43 мигранта, а претреси су и даље у току.

Ускоро опширније...

