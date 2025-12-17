Откривена 43 мигранта код Градишке

Извор:
На подручју ПУ Градишка у граничном појасу са Републиком Хрватском у току је опсежна акција полиције с циљем проналаска илегалних миграната и разбијања ланца кријумчарења људи.
Како је потврђено за АТВ акција се спроводи заједно са припадницима МУП-а Хрватске.
Досада су пронађена 43 мигранта, а претреси су и даље у току.
Ускоро опширније...
