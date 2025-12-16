Ово је ухапшени за брутално убиство жене на булевару: Искасапио је ножем након свађе

Извор:
Телеграф
16.12.2025
16:22
Драгиша Р. (64) из Лебана, ухапшен је због сумње да је јуче, у центру Лесковца, у Булевару Николе Пашића, ножем усмртио своју емотивну партнерку Ј. Н. (53).
Према првим информацијама, убиство се догодило око 16.30 часова, а свему је претходио вербални сукоб који је убрзо прерастао у физички обрачун.
Драгиша је, како се сумња, насрнуо ножем на жену, док су пролазници у шоку посматрали призор. Свједоци тврде да је несрећна жена покушала да побјегне и да се спаси међу људима и аутомобилима, али ју је осумњичени сустигао и задао јој више убодних рана.
- Чула сам буку и свађу, а када сам се окренула видјела сам пар који се расправља. Жена је почела да трчи низ улицу, тражећи спас, док је Драгиша с ножем за њом. Сви су били преплашени, нарочито дјеца, нико није смио да приђе - испричала је једна Лесковчанка која је била присутна.
Како се незванично сазнаје, жена је, у очајничком покушају да преживи, скочила на аутомобил у покрету, али је подлегла задобијеним повредама непосредно поред возила. Возач аутомобила је изјавио да је његово малољетно дијете било с њим и да је због трауме одмах збринуто медицински.
Екипе Хитне помоћи су по доласку могле само да констатују смрт, док је полиција убрзо лоцирала и ухапсила осумњиченог Драгишу Р. у близини мјеста злочина.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу брзо су интервенисали и ухапсили Драгишу Р. (64) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство.
Сумња се да је, око 16.30 часова, у Булевару Николе Пашића ножем задао више убодних рана жени старој 53 године, која је од повреда преминула на лицу мјеста.
По налогу вишег јавног тужиоца, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело убиство, бити спроведен Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу.
