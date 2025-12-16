Тежак удес код Бањалуке - ауто на крову поред пута

Извор:
На путу Бронзани Мајдан - Бањалука један аутомобил завршио је на крову у каналу.
Саобраћајна незгода догодила се данас, 16. децембра, у послијеподневним часовима.
За сада нема информација да ли има повријеђених особа у овом удесу.
Како јављају корисници друштвених мрежа, пут на поменутој дионици је поледио.
Апелује се на возаче да прилагоде вожњу условима на путу, с обзиром на ниске температуре и клизав коловоз, али и на маглу која посљедњих дана смањује видљивост на саобраћајницама у бањалучкој регији.
