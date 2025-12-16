Logo
Large banner

Тежак удес код Бањалуке - ауто на крову поред пута

Извор:

АТВ

16.12.2025

16:22

Коментари:

0
Удес код Бањалуке
Фото: Вибер

На путу Бронзани Мајдан - Бањалука један аутомобил завршио је на крову у каналу.

Саобраћајна незгода догодила се данас, 16. децембра, у послијеподневним часовима.

Novac

Друштво

Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

За сада нема информација да ли има повријеђених особа у овом удесу.

Како јављају корисници друштвених мрежа, пут на поменутој дионици је поледио.

novac

Економија

До 1.450 КМ: Минић објавио колики ће бити минималац

Апелује се на возаче да прилагоде вожњу условима на путу, с обзиром на ниске температуре и клизав коловоз, али и на маглу која посљедњих дана смањује видљивост на саобраћајницама у бањалучкој регији.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити

Република Српска

Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити

1 ч

0
Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Друштво

Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

1 ч

0
Човјек се полио бензином и запалио

Хроника

Човјек се полио бензином и запалио

1 ч

0
Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

Фудбал

Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

1 ч

0

Више из рубрике

Човјек се полио бензином и запалио

Хроника

Човјек се полио бензином и запалио

1 ч

0
Ланчани судар у центру града, има повријеђених

Хроника

Ланчани судар у центру града, има повријеђених

2 ч

0
Кољићу за убиство супруге 19 година робије

Хроника

Кољићу за убиство супруге 19 година робије

2 ч

0
Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

Хроника

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner