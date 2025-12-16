Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити

Извор:
СРНА
16.12.2025
16:13
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Хрватска урадила веома лошу ствар усвајањем Закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори, али је истакао да ће се Република Српска и даље борити да се докаже да је то штетно за овај простор.
Додик је истакао да је Хрватска игнорисала вишегодишње напоре које улажу на само институције Републике Српске, него и БиХ, те је Хрватски сабор јуче изгласао закон који предвиђа изградњу одлагалишта на самој граници са БиХ.
Указао је да игнорисање бојазни које Српска има у вези са тим није добро и да ништа добро неће донијети ни самој Хрватској.
Додик је напоменуо да су одређени процеси покретани и када је био члан Предсједништва БиХ, али да то сада неће да помену они који "лажу и петљају".
"Када сам био члан Предсједништва БиХ и раније кад сам био предсједник Републике, ми смо покретали и борили се против тога, многи наши људи од Сребренике Голић, Сташе Кошарца, готово смо били дневно ангажовани, дизали процесе, тражили заједничке комисије", подсјетио је Додик.
Хрватска је то, каже, игнорисала али је најавио да ће се наставити борити у настојању да се докаже да је то штетно за нас и да није ни коректно, ни поштено од Хрвата и хрватске државе то што су урадили.
"Не можемо ми очекивати да они имају емпатију према Србима. Видимо на крају како пролази наш српски народ у Хрватској", напоменуо је Додик.
