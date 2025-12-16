Logo
Будимир: Свјесни смо пријетњи, полиција предузима мјере на заштити грађана

Извор:

СРНА

16.12.2025

15:02

Коментари:

0
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да полиција Српске предузима мјере на заштити свих грађана и да је свјесна пријетњи од екстремистичких и вјерско-радикалних група у БиХ.

Будимир је рекао да сада не постоје информације и изазови који би могли бити директно повезани са терористичким нападом у Аустралији, али да је потребно бити опрезан с обзиром на велики број радикализованих појединаца и група у БиХ.

"Ми знамо да у БиХ имамо одређен број радикала, а посебно у овом тренутку када се враћају са ратишта са Блиског истока. Полиција Републике Српске предузима мјере да заштити све грађане. Свјесни смо пријетњи које долазе од тих екстремистичких и вјерско-радикалних група у БиХ", истакао је Будимир.

Одговарајући на питање да ли Српска треба појачати мјере безбједности уочи предстојећих празника с обзиром на недавни терористички напад у Аустралији на јеврејски празник Ханука, Будимир је рекао да за сада нема потребе за тим, јер је степен безбједности већ раније подигнут поводом празника.

Ана Тришић Бабић-амбасадор Француске у БиХ

Република Српска

Тришић Бабић са амбасадором Француске у БиХ: Српска конструктиван и поуздан партнер

"Процјењиваћемо ситуацију и то радимо из дана у дан. Подигнућемо степен безбједности ако буде било потребно. За сада нема никакве потребе за тим", рекао је Будимир.

Он је истакао да грађани Српске не треба да брину и да полиција ради свој посао.

Жељко Будимир

Полиција

Коментари (0)
15

38

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

15

36

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

15

32

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

15

28

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

15

25

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

