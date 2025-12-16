Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

16.12.2025
16:44
Пјевачица Драгана Мирковић недавно је постала бака.
Наиме, њен син Марко Бијелић добио је дјевојчицу којој су поносни родитељи дали име Ксенија.
Дом Драгане Мирковић у Бечу шљашти од новогодишњих украса, а за новогодишњу бајку у дворцу посветила је велику пажњу.
Драгана је на свом Инстаграм профилу објавила фотографију гдје је показала како је украсила огромну јелку. У истакнутом дијелу дневног боравка позицију је заузело раскошно декорисано дрво, високо скоро до плафона, то јест до лустера од кристала.
Ту су разни празнични орнаменти, а доминирају црвена и бијела боја.
– Драгана је једва дочекала да постане бака. То је њој прво унуче и прва радост. Она није жељела да штеди, па је одабрала најљепшу собу у дворцу и уложила нешто више 15.000 на опремање. Бака се побринула да Ксенија све има, од пелена, кремица, па до колица и стварчица – рекао је извор за Телеграф.
Драгана је наводно потрошила нешто више од 15.000 евра за опремање бебине собе у дворцу гдје ће живјети, а показала је многе детаље који су ту Ксенији у част.
Пјевачица је показала прелијепу торту за унуку, на којој пише “Добродошла, Ксенија”.
