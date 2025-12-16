Logo
Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

16.12.2025

16:44

Пјевачица Драгана Мирковић недавно је постала бака.

Наиме, њен син Марко Бијелић добио је дјевојчицу којој су поносни родитељи дали име Ксенија.

Дом Драгане Мирковић у Бечу шљашти од новогодишњих украса, а за новогодишњу бајку у дворцу посветила је велику пажњу.

Драгана је на свом Инстаграм профилу објавила фотографију гдје је показала како је украсила огромну јелку. У истакнутом дијелу дневног боравка позицију је заузело раскошно декорисано дрво, високо скоро до плафона, то јест до лустера од кристала.

Ту су разни празнични орнаменти, а доминирају црвена и бијела боја.

“Прво унуче, прва радост”

– Драгана је једва дочекала да постане бака. То је њој прво унуче и прва радост. Она није жељела да штеди, па је одабрала најљепшу собу у дворцу и уложила нешто више 15.000 на опремање. Бака се побринула да Ксенија све има, од пелена, кремица, па до колица и стварчица – рекао је извор за Телеграф.

Драгана је наводно потрошила нешто више од 15.000 евра за опремање бебине собе у дворцу гдје ће живјети, а показала је многе детаље који су ту Ксенији у част.

Пјевачица је показала прелијепу торту за унуку, на којој пише “Добродошла, Ксенија”.

