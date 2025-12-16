У четири хороскопска знака рађају се најздравији људи

Извор:
Б92
16.12.2025
16:22
Коментари:0
Неки људи природно дјелују отпорније, те се брже опорављају уколико дође до проблема.
Често имају стабилну енергију, добру равнотежу између обавеза и одмора, те слушају сигнале свог тијела.
У астрологији се верује да одређени хороскопски знакови имају израженију склоност таквој отпорности.
Према звијездама, најздравији људи често се рађају у ова четири знака.
Бик
Људи рођени у овом знаку познати су по стабилности и снажној повезаности са својим тијелом. Обично имају добар осјећај за границе и знају када би требало да успоре.
Не исцрпљују се непотребно и ријетко игноришу знакове умора.
Воле рутину, што им помаже да одрже равнотежу и стабилно здравље. Управо та умјереност често их штити од честих болести.
Дјевице су знак који природно води рачуна о детаљима, укључујући здравље и свакодневне навике.
Људи рођени у овом знаку склони су да посматрају своје тијело и да реагују на промјене.
Често пазе на исхрану, хигијену и редован одмор. Не воле хаос, па им одговара организован стил живота.
Због тога се често успешно носе с мањим здравственим проблемима прије него што се погоршају.
Људи рођени у знаку Јарца познати су по издржљивости и снажној дисциплини. Иако раде више него што би требало, ријетко губе контролу над собом.
Имају високу толеранцију на стрес и ријетко паниче због мањих тегоба. Њихово тијело често се прилагођава захтјевним околностима. Управо та ментална и физичка отпорност повезује их с добрим здрављем, преноси Б92.
Лавови имају снажну животну енергију и природну виталност. Људи рођени у овом знаку често су пуни снаге и оптимизма.
Не воле да се осјећају слабо, па инстинктивно брину о себи када осјете пад енергије. Позитивним ставом лакше се носе с изазовима и стресом. Та комбинација енергије и самопоуздања често се одражава и на њихово здравље.
Занимљивости
Хороскопски знакови у којима се рађају највећа злопамтила
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
10 ч0
Најновије
Најчитаније
17
59
17
52
17
48
17
45
17
38
Тренутно на програму