''Пола народа слави, пола иде на славу'' Ево шта никако не треба поклањати домаћину за Светог Николу

Извор:
Жена Блиц
16.12.2025
09:42
Коментари:0
Свети Никола један је од најважнијих хришћанских светаца, чудотворац и заштитник морепловаца, путника, дјеце, бродова, многих приморских градова широм свијета.
У Србији је то најчешћа породична слава. Што би се рекло, пола народа слави, а пола долази на славу.
Како се ближи Свети Никола, многи су у дилеми шта поклонити домаћину за славу, а постоји листа ствари које према народним вјеровањима никако не ваља даривати.
Вјеровање у поклоне који доносе несрећу потиче из различитих култура и традиција и може варирати. Поред тога постоји и списак ствари које не ваља радити на Светог Николу јер се сматрају гријехом, пише Жена Блиц.
Ево неколико примјера поклона за које се сматра да доносе несрећу.
Сат
У неким културама поклањање сата може се сматрати непристојним јер подсјећа на пролазност времена и живота. Такође, у кинеској култури ријеч за “сат” звучи слично као ријеч за “пропаст” или “смрт“.
Нож
У многим културама поклањање ножа може се повезати с симболиком свађе и непријатељства. Вјерује се да оштри предмети, као што су ножеви, могу “сјећи” односе.
Црвене руже без трња
У неким културама вјерује се да црвене руже без трња могу симболизовати крхку или пролазну љубав.
Букет бијелих љиљана
Бијели љиљани често се повезују с погребима и смрћу, па их неки људи избјегавају као поклон. Ако планирате да носите цвијеће, изаберите неко друго.
Поклањање умјетничких дјела или слика које приказују тужне или мрачне мотиве може се сматрати непримјереним, посебно ако примаоци нису изразили интерес за такве мотиве.
Умјесто наведеног, домаћину понесите кафу и бомбоњеру, шољице за кафу, пиће које воли или нешто слично.
