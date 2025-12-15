Logo
Large banner

Шта је строго забрањено на крузерима?

Извор:

Индекс

15.12.2025

21:38

Коментари:

0
Шта је строго забрањено на крузерима?
Фото: Pixabay

Једна креаторка садржаја открила је да већ 13 година живи луксузно без плаћања кирије, путујући свијетом на крузерима.

Кристин Стритс-Кестелу, 44-годишњакиња из САД, одлучила је да напусти класичан "копнени" начин живота и пресели се на море, гдје је годинама радила као директорка крстарења. Умјесто кирије и хипотеке, њена свакодневица укључује океане, луке широм свијета и живот на броду.

Током година проведених на крузерима Кристин је тамо упознала и свог супруга, Питера, главног инжењера посаде, са којим дијели љубав према животу на мору.

Tramp zelenski

Свијет

Трамп: Ближи смо него икад договору о Украјини

Иако се повукла са функције директорке крстарења, данас јој је дозвољено да живи на броду као гошћа свог супруга. У међувремену се посветила стварању садржаја и на ТикТоку документује своју свакодневицу на крузерима, гдје је прати више од милион људи.

Открила једину ствар коју на броду не смије да ради

Кристин често истиче да је живот на крузеру свијет за себе који многи не разумију. Управо због те својеврсне тајновитости, каже, сваки инцидент на броду брзо постане вијест.

Ипак, тврди да су крузери много безбједнији него што људи мисле.

Наглашава да свакодневно морем плови више од 260 крузера различитих компанија и да су озбиљни инциденти изузетно ријетки. Здравствене ризике, које многи помињу, своди на основну хигијену, додајући да се њен супруг у 34 године на мору разболио само једном.

Живот на броду, наравно, има и своје предности. Као супруга члана посаде, Кристин има приступ и просторима намијењеним особљу и онима за путнике, користи базен, спа-центар и ресторане, као и прилику да упозна нове дестинације сваки пут када брод уплови у луку.

Ипак, постоје и јасна правила. Једна ствар коју на броду не смије да ради јесте – коцкање. Такође води рачуна о приватности других и у својим снимцима не снима госте нити чланове посаде без њиховог допуштења, наглашавајући да поштује туђи одмор и лично вријеме, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Kruzer

zabrana

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кићење новогодишње јелке

Занимљивости

Зашто се на врх јелке поставља звијезда?

1 ч

0
Хороскопски знакови које сви зову кад се нешто догоди

Занимљивости

Хороскопски знакови које сви зову кад се нешто догоди

1 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ова три знака сутра ће бити дан из снова

4 ч

0
Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

Занимљивости

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Централне вијести, 15.12.2025.

22

34

ChatGPT само за одрасле: За мање од мјесец дана стиже нова функција

22

32

Умрла звијезда чувене серије

22

28

Наређена хитна евакуација становника због попуштања бране

22

26

Неочекивани "путник" примјећен како се шуња по кабини, авион хитно приземљен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner