Шта је строго забрањено на крузерима?

Једна креаторка садржаја открила је да већ 13 година живи луксузно без плаћања кирије, путујући свијетом на крузерима.
Кристин Стритс-Кестелу, 44-годишњакиња из САД, одлучила је да напусти класичан "копнени" начин живота и пресели се на море, гдје је годинама радила као директорка крстарења. Умјесто кирије и хипотеке, њена свакодневица укључује океане, луке широм свијета и живот на броду.
Током година проведених на крузерима Кристин је тамо упознала и свог супруга, Питера, главног инжењера посаде, са којим дијели љубав према животу на мору.
Иако се повукла са функције директорке крстарења, данас јој је дозвољено да живи на броду као гошћа свог супруга. У међувремену се посветила стварању садржаја и на ТикТоку документује своју свакодневицу на крузерима, гдје је прати више од милион људи.
Кристин често истиче да је живот на крузеру свијет за себе који многи не разумију. Управо због те својеврсне тајновитости, каже, сваки инцидент на броду брзо постане вијест.
Ипак, тврди да су крузери много безбједнији него што људи мисле.
Наглашава да свакодневно морем плови више од 260 крузера различитих компанија и да су озбиљни инциденти изузетно ријетки. Здравствене ризике, које многи помињу, своди на основну хигијену, додајући да се њен супруг у 34 године на мору разболио само једном.
Живот на броду, наравно, има и своје предности. Као супруга члана посаде, Кристин има приступ и просторима намијењеним особљу и онима за путнике, користи базен, спа-центар и ресторане, као и прилику да упозна нове дестинације сваки пут када брод уплови у луку.
Ипак, постоје и јасна правила. Једна ствар коју на броду не смије да ради јесте – коцкање. Такође води рачуна о приватности других и у својим снимцима не снима госте нити чланове посаде без њиховог допуштења, наглашавајући да поштује туђи одмор и лично вријеме, преноси Индекс.
