Хороскопски знакови које сви зову кад се нешто догоди

Сви ми имамо онај један контакт у мобилном телефону који нам је први на уму кад се нешто закомпликује. Кад се догоди драма, паника, љубавни слом, саобраћајка, изненадна срећа или потпуни хаос - зовемо њих.

Не зато што увијек имају рјешење, него зато што имају нешто: мир, снагу, бистру главу, присутност, или толико енергије да преузму ситуацију као да је њихова.

Ови хороскопски знакови су управо ти људи. Присутни. Поуздани. Брзи. Или толико харизматични да их једноставно требате уз себе кад све крене по злу… или кад се догоди нешто велико.

Лав

Лав је рођени вођа - и кад се догоди нешто хаотично, сви желе његову сигурну енергију. Зрачи присутношћу, зна преузети контролу, диже морал кад је паника и не допушта да се људи расипају. Зовете Лава кад треба одлучност, конкретан план, али и неко ко ће вам рећи: "Снаћи ћемо се, идемо даље." А бонус? Уз њега никад није досадно.

Стријелац

Ако се нешто непланирано догоди - Стријелац је већ на путу. С њим никад не знате гд‌је ћете завршити, али знате да ће искуство бити незаборавно. Стријелац је тај којег зовете кад треба брзо одлучити, кад желите пустоловину усред ноћи или кад вам треба неко ко ће рећи: "Ајмо, одмах!" Његова способност да ствари види шире од панике чини га идеалним сапутником кроз хаос.

Рак

Рак можда не д‌јелује као први избор кад избије проблем, али управо њега сви зову кад треба човјек. Кад је драма емоционална, кад сузе крену или кад не знате коме се повјерити - Рак вас прими, саслуша, разумије и не осуђује. Његова смиреност и емпатија чине га ослонцем у најтишим и најтежим тренуцима. Није најгласнији, али јест најприснији.

Д‌јевица

Кад је ствар озбиљна, а ви не знате одакле почети - зовете Д‌јевицу. Она зна што треба, кад треба и како то направити без драме. Увијек има попис, рјешење, резервни план и смиреност под стресом. Људи јој вјерују јер је конкретна. С Д‌јевицом нема губљења времена - само рјешења. И зато је увијек међу првим именима на попису кад дође до "хитне ситуације", преноси Индекс.