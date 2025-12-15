Посљедњи млад Мјесец у 2025. доноси снажан преокрет за ове знакове

15.12.2025
Постоје тренуци у години који носе другачију тежину, посебну унутрашњу тишину и снажан осјећај промјене.
Посљедњи млад Мјесец у овој години управо је такав тренутак – тиха, али моћна тачка прелаза између онога што остављамо иза себе и онога што тек почиње да се обликује.
Како се приближавамо крају 2025. године, млад Мјесец у знаку Стријелца долази као позив да се искрено запитамо: куда идемо, зашто идемо тим путем и шта више не желимо да носимо са собом.
Млад Мјесец увијек означава нови почетак. То је тренутак када се Сунце и Мјесец сусрећу на истом степену истог знака, формирајући конјункцију – симболични почетак новог циклуса.
Међутим, овај млад Мјесец је посебан јер је посљедњи у календарској години. Он затвара велики животни круг и истовремено поставља енергетски тон за 2026. годину.
У знаку Стријелца, млад Мјесец нас не позива на ситне промјене, већ на ширење свијести, храбре одлуке и повратак личној истини. Ово је енергија која не трпи половичност.
Најинтензивније ће га осјетити особе које у наталној карти имају планете или важне тачке у:
касним степенима промјенљивих знакова:
Близанци, Дјевица, Стријелац, Рибе
раним степенима кардиналних знакова:
Ован, Рак, Вага, Јарац
За њих ово није само симболичан или емотиван тренутак, већ стварни нови почетак у једном или више животних сегмената.
Млад Мјесец у Стријелцу не дозвољава скривање иза навика, изговора и старих увјерења. Он нас приморава да погледамо ширу слику сопственог живота и запитамо се:
да ли још увијек живимо у складу са собом?
Ово је позив да:
се ослободимо ограничавајућих увјерења
престанемо да бирамо само оно што је „сигурно“
дозволимо себи да жудимо за више
Не кроз притисак, већ кроз унутрашњи осјећај смисла.
1. Поставите намјеру, али без крутог плана
Овај млад Мјесец не тражи да имате све одговоре. Тражи да знате правац. Умјесто детаљног планирања, запитајте се:
Какву енергију желим да унесем у 2026?
Шта више не желим да одлажем?
Намјера постављена сада има снагу да расте како се пут буде откривао.
2. Дозволите себи спонтане кораке
У данима након младог Мјесеца бићемо позвани да реагујемо интуитивно. Мале одлуке, неочекивани разговори и изненадне идеје могу имати већу тежину него што на први поглед дјелују.
Ово је вријеме за прилагођавање – не за контролу.
3. Ризикујте због себе
Кључна порука овог младог Мјесеца је јасна: престаните да се извињавате због онога што желите. Ако нешто осјећате као истину, то је довољан разлог да то истражите.
За Стријелчеве, ово је снажан лични преокрет. Млад Мјесец се дешава у вашем знаку и тражи преиспитивање идентитета и правца у којем идете.
Многи ће осјетити потребу за промјеном посла, начина живота или односа према себи. Унутрашњи глас се више не може игнорисати.
Кључна тема: аутентичност без компромиса.
Код Близанаца, фокус је на партнерским, пословним и блиским односима. Млад Мјесец покреће питања искрености, граница и заједничке визије.
Неки односи ће се продубити, док ће други показати да више немају заједнички пут.
Кључна тема: кога бирате да иде с вама даље.
Рибе ће овај млад Мјесец осјетити кроз питање смисла, каријере и животног позива. Могуће су унутрашње дилеме, али и снажни увиди.
Ово је тренутак када вас Универзум пита: да ли довољно вјерујете себи да направите корак ка већем сну?
Кључна тема: вјера у сопствени пут, чак и без гаранција.
Посљедњи млад Мјесец у 2025. подсјећа нас да истинско ширење не почиње споља, већ изнутра. Онда када себи дозволимо да сањамо упркос разочарањима и да вјерујемо животу чак и када немамо мапу.
Како се 2025. затвара, отвара се прилика да у 2026. не уђемо исти. Не савршенији – већ искренији према себи, преноси Глас Српске.
