Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

13.12.2025
15:03
Коментари:0
Иако је децембар хаотичан, романса се неким хороскопским знаковима ове године смијеши јаче него иначе.
Астролошкиња Адама Сисеј з Лилитх Астрологy објашњава за Бустле да је кључ у транзитима Венере и Марса – планета које управљају љубављу, привлачношћу и сексуалном енергијом. Када те планете "раде за вас", догодиће се управо оно што сви потајно желимо: прави тренутак, право мјесто, права особа.
За ова три знака, децембар би могао бити мјесец филмских случајности, фантастичних дејтова и узбудљивих нових веза.
Венера и Марс током сезоне Стријелца налазе се тачно насупрот вашег знака. То је снажан љубавни аспект који вам отвара врата према новим сусретима, дубљим разговорима и хемији која долази природније него иначе.
Осјећаћете се храбрије, отвореније и спремније да покажете иницијативу, а то је за Близанце ионако природан терен.
Савјет: пишите први, започните разговор, баците комплимент. Ваша спонтаност биће магнет.
Венера и Марс бораве у вашем знаку готово цијели мјесец, па је ваша привлачност на врхунцу.
Желите забаву? Добићете је. Желите романсу? Највјероватније вас чека иза угла.
Позиви, "мечовање" у ситне сате, изненадни изласци – све вам иде у прилог. Као ватрени знак, највише ћете се повезати кад пустите ствари да теку без плана.
Занимљивости
Шта нам звијезде доносе данас?
Крајем децембра, Венера и Марс улазе у ваш знак и снажно активирају романтичне и сексуалне импулсе. Ако кренете да тражите сада, врло лако можете завршити са савршеним партнером за новогодишњи пољубац – или чак неким довољно посебним да га споменете на празничној вечери.
Јарчеви воле план, али љубав ће овог пута бити боља кад је пустите да се догоди. Савјет: реците "да" спонтаним позивима и идите на још коју забаву.
Ако сте Близанац, Стријелац или Јарац – припремите се. Децембар вам доноси интензивнију, топлију и забавнију љубавну сезону него што сте очекивали. А ако нисте… увијек можете провјерити свој подзнак.
Занимљивости
23 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
2 д0
Најновије
Најчитаније
17
08
17
03
16
38
16
04
16
00
Тренутно на програму