Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

13.12.2025

15:03

Фото: Pexels

Иако је децембар хаотичан, романса се неким хороскопским знаковима ове године смијеши јаче него иначе.

Астролошкиња Адама Сисеј з Лилитх Астрологy објашњава за Бустле да је кључ у транзитима Венере и Марса – планета које управљају љубављу, привлачношћу и сексуалном енергијом. Када те планете "раде за вас", догодиће се управо оно што сви потајно желимо: прави тренутак, право мјесто, права особа.

За ова три знака, децембар би могао бити мјесец филмских случајности, фантастичних дејтова и узбудљивих нових веза.

1. Близанци

Венера и Марс током сезоне Стријелца налазе се тачно насупрот вашег знака. То је снажан љубавни аспект који вам отвара врата према новим сусретима, дубљим разговорима и хемији која долази природније него иначе.

Осјећаћете се храбрије, отвореније и спремније да покажете иницијативу, а то је за Близанце ионако природан терен.

Савјет: пишите први, започните разговор, баците комплимент. Ваша спонтаност биће магнет.

2. Стријелац

Венера и Марс бораве у вашем знаку готово цијели мјесец, па је ваша привлачност на врхунцу.

Желите забаву? Добићете је. Желите романсу? Највјероватније вас чека иза угла.

Позиви, "мечовање" у ситне сате, изненадни изласци – све вам иде у прилог. Као ватрени знак, највише ћете се повезати кад пустите ствари да теку без плана.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

3. Јарац

Крајем децембра, Венера и Марс улазе у ваш знак и снажно активирају романтичне и сексуалне импулсе. Ако кренете да тражите сада, врло лако можете завршити са савршеним партнером за новогодишњи пољубац – или чак неким довољно посебним да га споменете на празничној вечери.

Јарчеви воле план, али љубав ће овог пута бити боља кад је пустите да се догоди. Савјет: реците "да" спонтаним позивима и идите на још коју забаву.

Ако сте Близанац, Стријелац или Јарац – припремите се. Децембар вам доноси интензивнију, топлију и забавнију љубавну сезону него што сте очекивали. А ако нисте… увијек можете провјерити свој подзнак.

(Супержена)

Љубав

Хороскоп

астрологија

