Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати

11.12.2025
За неке људе, љубав је игра сигурности. За друге, то је чежња, сан и унутрашњи свијет пун неизречених ствари. Постоје хороскопски знаци који се изнова и изнова налазе у истом обрасцу: заљубљују се у људе који су емоционално недоступни, удаљени, заузети или једноставно недостижни.
То не значи да не знају шта желе. Напротив - осјећају толико дубоко да обична, једноставна љубав често не дотиче оно што траже. Теже нечему јачем, изазовнијем, узвишенијем... а понекад и немогућем.
Риба
Рибе су вјечити сањари. Њихова машта и емоције их често воде ка људима које идеализују, чак и када је јасно да та особа не може бити њихова. Заљубљују се у причу, осјећај, поглед који је трајао двије секунде, нешто што су осјетиле, а што други можда неће ни примјетити. Њихова љубав може бити чиста, али често једнострано болна.
Шкорпија
Шкорпије не воле површне везе.
Привлаче их људи који носе мистерију, дубину, па чак и емоционалне баријере. И то је оно што их често доводи до партнера који нису спремни за везу, који крију своја осјећања или не желе да буду рањиви. Шкорпија тада не одустаје - јер што је теже, то га више привлачи. А када схвати да је то немогуће - повлачи се рањен, али никада равнодушан.
Водолија
Водолије нису класични романтичари, али их привлаче приче које нису једноставне. Често се заљубљују у некога ко није спреман за везу, ко живи далеко, ко емотивно лебди. Можда зато што су и сами такви. За њих љубав није предвидљива - и због тога се често заплићу у везе које не могу да функционишу, али их не пуштају лако.
Рак
Ракови траже дубоку везу, али често заборављају да поставе границе. Заљубљују се у људе које желе да спасу, промјене или излече. Привлаче их рањени, удаљени или заузети - јер у њима виде нешто што други не виде. И зато се поново повезују са онима који не могу да остану, и остају са чежњом.
