Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати

11.12.2025

16:28

Фото: Unsplash/Daniel Carmona

За неке људе, љубав је игра сигурности. За друге, то је чежња, сан и унутрашњи свијет пун неизречених ствари. Постоје хороскопски знаци који се изнова и изнова налазе у истом обрасцу: заљубљују се у људе који су емоционално недоступни, удаљени, заузети или једноставно недостижни.

То не значи да не знају шта желе. Напротив - осјећају толико дубоко да обична, једноставна љубав често не дотиче оно што траже. Теже нечему јачем, изазовнијем, узвишенијем... а понекад и немогућем.

Риба

Рибе су вјечити сањари. Њихова машта и емоције их често воде ка људима које идеализују, чак и када је јасно да та особа не може бити њихова. Заљубљују се у причу, осјећај, поглед који је трајао двије секунде, нешто што су осјетиле, а што други можда неће ни примјетити. Њихова љубав може бити чиста, али често једнострано болна.

Шкорпија

Шкорпије не воле површне везе.

Вјера црква кадионица свештеник

Друштво

Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

Привлаче их људи који носе мистерију, дубину, па чак и емоционалне баријере. И то је оно што их често доводи до партнера који нису спремни за везу, који крију своја осјећања или не желе да буду рањиви. Шкорпија тада не одустаје - јер што је теже, то га више привлачи. А када схвати да је то немогуће - повлачи се рањен, али никада равнодушан.

Водолија

Водолије нису класични романтичари, али их привлаче приче које нису једноставне. Често се заљубљују у некога ко није спреман за везу, ко живи далеко, ко емотивно лебди. Можда зато што су и сами такви. За њих љубав није предвидљива - и због тога се често заплићу у везе које не могу да функционишу, али их не пуштају лако.

Рак

Ракови траже дубоку везу, али често заборављају да поставе границе. Заљубљују се у људе које желе да спасу, промјене или излече. Привлаче их рањени, удаљени или заузети - јер у њима виде нешто што други не виде. И зато се поново повезују са онима који не могу да остану, и остају са чежњом.

(индекс)

Тагови:

Хороскоп

zvijezde

