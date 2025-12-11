Logo
Large banner

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

Извор:

н1инфо.ба

11.12.2025

10:08

Коментари:

0
Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

Два астролошка знака улазе у период у којем ће се новац дословно лијепити за њих.

Понекад се чини као да се свемир игра приликама – а некима их шаље у облику обиља.

Аца Лукас

Бања Лука

Отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци

Хороскоп открива занимљив обрт: два знака ће у наредним седмицама доживјети прави финансијски процват.

Неће то бити само мали потези, већ прилив новца толико велик да ће на тренутак застати и запитати се шта ће са свим тим богатством.

Ако сте рођени под једним од ових знакова, вријеме је да се припремите за период када ће вам се чак и најсмјелије жеље чинити остваривим.

Лав: Магнет за успјех и неочекиване прилике

Лавови већ улазе у простор с енергијом која захтијева пажњу. Али овај пут неће бити само ријеч о дивљењу - биће ријеч о конкретним финанцијским добицима.

Звијезде указују на то да ће се око њих појавити прилике које доносе високу зараду: од успјешних пројеката до повољних инвестиција или чак неочекиваних породичних превирања, попут насљедства.

Полиција ФБиХ

Хроника

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

Лавови би требали бити опрезни само с једном ствари: импулзивним трошењем.

Можда се чини примамљивим, али мудра одлука је уложити дио износа у стабилне пројекте који ће у будућности донијети још више плодова.

Стријелац: Срећа која долази са свих страна

Стријелци су познати по томе што се неустрашиво упуштају у нове авантуре – и та храброст ће им се сада богато исплатити.

Универзум им доноси неочекиване приходе из разних извора: додатног посла, путовања, сарадње, личних пројеката или чак малих, али сретних случајности.

hitna pomoc

Хроника

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

Њихова отвореност привлачи просперитет, али савјет и даље вриједи: дио новог капитала усмјерите у сигурније инвестиције.

Енергија среће је јака, али није вјечна - али добар финансијски план може бити.

Вријеме за радост и паметне одлуке

За Лава и Стријелца долази период олакшања и узбуђења.

Новац који долази није само средство - то је прилика да остварите дугогодишње снове, створите финансијски јастук или једноставно уживате у тренуцима које сте дуго жељели.

Али звијезде такође упозоравају на равнотежу: прихватите срећу раширених руку, али на њу гледајте с мудрошћу.

Ако сте Лав или Стријелац, знајте ово: свемир вам управо сада даје вјетар у једра. Сада је вријеме да зајашете тај талас, пише "Н1".

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

новац

pare

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

4 ч

0
Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Љубав и секс

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

4 ч

0
Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

Свијет

Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

4 ч

0
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Хроника

Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

4 ч

0

Више из рубрике

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

4 ч

0
Љубимац зарађује више од љекара: Реченица "живим као пас" добила ново значење

Занимљивости

Љубимац зарађује више од љекара: Реченица "живим као пас" добила ново значење

6 ч

0
Паре новац

Занимљивости

Хороскопски знакови који ће највише зарађивати у новој години

6 ч

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner