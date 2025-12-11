Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Аутор:Стеван Лулић
11.12.2025
09:42
Коментари:0
Возач Опела Ј.Х. из Цазина повријеђен је у тешкој саобраћајној незгоди која се касно синоћ догодила на путу Црна Ријека - Угар, саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.
До незгоде је дошло у мјесту Баљвине око 23:30 сати када је Ј.Х. аутомобилом слетио са пута.
"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобио је возач Ј.Х. којем је медицинска помоћ указана у Дому здравља Јајце, након чега је на даље лијечење упућено у Болницу Травник", саопштено је из полиције.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
Свијет
33 мин0
Свијет
33 мин0
Друштво
36 мин0
Сцена
43 мин0
Хроника
43 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
12 ч0
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму