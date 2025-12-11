Logo
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Стеван Лулић

11.12.2025

09:42

0
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Возач Опела Ј.Х. из Цазина повријеђен је у тешкој саобраћајној незгоди која се касно синоћ догодила на путу Црна Ријека - Угар, саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

До незгоде је дошло у мјесту Баљвине око 23:30 сати када је Ј.Х. аутомобилом слетио са пута.

"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобио је возач Ј.Х. којем је медицинска помоћ указана у Дому здравља Јајце, након чега је на даље лијечење упућено у Болницу Травник", саопштено је из полиције.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

несрећа

Саобраћајна несрећа

Мркоњић Град

