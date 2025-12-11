Logo
Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

Извор:

РТ Балкан

11.12.2025

09:40

Коментари:

Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Иницијативе америчког лидера Доналда Трампа заиста су усмјерене на отклањање узрока украјинског конфликта, док их у Европи чак и не помињу, истакао је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров на амбасадорском округлом столу о ситуацији око Украјине.

"Преговори Русије и САД о Украјини имају за циљ успостављање дугорочног мира", нагласио је Лавров.

Додао је да у Европи желе прекид ватре у Украјини како би се "одморили" и добили на времену да бар "малчице" подрже кијевски режим оружјем и новцем, а потом поново започели конфликт.

"Очигледно је да има много спекулација, разних деструктивних подметања и фалсификата. Стога видимо основну сврху таквих активности, које покрећу наши западни партнери, у настојању да закомпликују тражење преговарачког рјешења и продуже конфликт, укључујући и тиме што дјелују против иницијатива Сједињених Држава и предсједника Доналда Трампа, које су заиста усмјерене на проналажење рјешења која ће допринети уклањању примарних узрока украјинске кризе", напоменуо је Лавров.

Пензионери

Друштво

Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

Како је напоменуо, Русија је од самог почетка украјинске кризе, још од 2014. године, чинила све што је могуће да дође до њеног рјешења.

Нагласио је да предсједник САД Доналд Трамп искрено настоји да ријеши украјински конфликт политичко-дипломатским путем.

"Треба одати признање садашњем америчком лидеру, након повратка у Бијелу кућу заиста се прихватио овог питања. Према нашој оцјени, искрено настоји да допринесе превазилажењу украјинског конфликта политичко-дипломатским методама", оцијенио је министар спољних послова Русије, преноси РТ Балкан.

Сергеј Лавров

