Нови саобраћајни знак се почео користити у Европи - доноси казне и до 200 евра

11.12.2025
09:40
Европа уводи нови саобраћајни знак са бијелим дијамантом.
Возачима се савјетује да поштују нови знак како би избјегли казне од 135 евра у Француској и 200 евра у Шпанији.
Европа мијења саобраћајна правила, а нови знакови и прописи могли би возачима донијети неочекиване казне. У Француској је недавно уведен плави знак са бијелим дијамантом, чије непоштовање може донијети казну од 135 евра, док је за исти прекршај у Шпанији предвиђена казна од 200 евра.
Овај знак означава траку резервисану за одређене учеснике у саобраћају, и у Француској је већ постављен у градовима попут Лиона, Гренобла и Стразбура. У наредном периоду очекује се његово увођење широм цијеле земље.
Ова трака је намијењена возилима са најмање два путника, возилима са наљепницом за нулту емисију, таксијима без путника и јавном превозу. Циљ је смањити гужве и омогућити бржи проток саобраћаја.
Посебна трака често се налази на лијевој страни аутопута и користи се у циљу избјегавања застоја на излазима. У неким случајевима, ове траке су резервисане само у одређеним временским интервалима, што је означено освијетљеним знаком или новим плавим знаком са дијамантом.
Примарни циљ овог правила је смањење еколошког утицаја саобраћаја. Промовисањем групне вожње и смањењем броја возила на путевима, очекује се смањење загађења и ефикасније коришћење саобраћајне инфраструктуре.
За возаче, ово значи пажљивије праћење знакова и поштовање нових правила како би се избјегле високе казне и доприносило одрживијем саобраћајном систему, пише Блиц.рс.
