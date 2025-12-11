Logo
Large banner

Нови саобраћајни знак се почео користити у Европи - доноси казне и до 200 евра

11.12.2025

09:40

Коментари:

0
Нови саобраћајни знак се почео користити у Европи - доноси казне и до 200 евра
Фото: Pixabay

Европа уводи нови саобраћајни знак са бијелим дијамантом.

Возачима се савјетује да поштују нови знак како би избјегли казне од 135 евра у Француској и 200 евра у Шпанији.

Европа мијења саобраћајна правила, а нови знакови и прописи могли би возачима донијети неочекиване казне. У Француској је недавно уведен плави знак са бијелим дијамантом, чије непоштовање може донијети казну од 135 евра, док је за исти прекршај у Шпанији предвиђена казна од 200 евра.

Овај знак означава траку резервисану за одређене учеснике у саобраћају, и у Француској је већ постављен у градовима попут Лиона, Гренобла и Стразбура. У наредном периоду очекује се његово увођење широм цијеле земље.

Пензионери

Друштво

Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

Ова трака је намијењена возилима са најмање два путника, возилима са наљепницом за нулту емисију, таксијима без путника и јавном превозу. Циљ је смањити гужве и омогућити бржи проток саобраћаја.

Када и гдје важи посебна трака?

Посебна трака често се налази на лијевој страни аутопута и користи се у циљу избјегавања застоја на излазима. У неким случајевима, ове траке су резервисане само у одређеним временским интервалима, што је означено освијетљеним знаком или новим плавим знаком са дијамантом.

Шта је циљ нових прописа?

Примарни циљ овог правила је смањење еколошког утицаја саобраћаја. Промовисањем групне вожње и смањењем броја возила на путевима, очекује се смањење загађења и ефикасније коришћење саобраћајне инфраструктуре.

За возаче, ово значи пажљивије праћење знакова и поштовање нових правила како би се избјегле високе казне и доприносило одрживијем саобраћајном систему, пише Блиц.рс.

Подијели:

Тагови:

znakovi

саобраћај

Европа

kazne

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

Свијет

Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

5 ч

0
Ријетко морско биће испливало у Шкотској

Свијет

Ријетко морско биће испливало у Шкотској

5 ч

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трампов план предвиђа америчка улагања у Русију

5 ч

0
Вирус се брзо шири: Проглашено ванредно стање

Свијет

Вирус се брзо шири: Проглашено ванредно стање

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner