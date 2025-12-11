Вирус се брзо шири: Проглашено ванредно стање

Извор:
Танјуг
11.12.2025
08:35
Влада Каталоније прогласила је синоћ ванредну ситуацију због афричке куге свиња (АСФ) како би убрзала процедуре хитних набавки и уговора за сузбијање првог потврђеног жаришта у области Колсерола код Барселоне.
Влада је оправдала одлуку "брзим ширењем вируса" и ризиком да би могао да изађе из зоне ограничења и зарази остатак територије, па чак и друге аутономне заједнице.
На овај начин, сви уговори о услугама, снабдијевању и радовима које влада или јавни сектор могу да изврше биће обрађивани по хитним поступцима како би се "ограничили, спријечили или ублажили ефекти и зараза афричком свињском кугом и могућим мутацијама или варијантама вируса".
До сада је потврђено 13 заражених дивљих свиња, у радијусу од шест километара, који је већ у потпуности претражен, преноси РТВЕ.
Проглашење ванредног стања омогућава убрзану набавку ветеринарске опреме, лијекова, заштитних средстава, услуга чишћења и третмана отпада, као и логистичку подршку тимовима на терену.
Мушкарац преминуо на крстарењу након што је попио 33 пића: Породица сумња на једно
До сада је прегледано 11.000 хектара, од чега 50 одсто пешице, 30 одсто дроновима и 20 одсто уз помоћ специјално обучених паса, саопштио је министар пољопривреде и сточарства Оскар Ордеиг.
Он је рекао да су "све хипотезе отворене", укључујући и ону да је вирус могао да потекне из лабораторије ИРТА-ЦРеСА у Белатераси, недалеко од места где су пронађени први случајеви.
Иако вирус није ушао ни у једну фарму, сточарски сектор упозорава на озбиљне економске губитке због пада цијене свињског меса.
Пољопривредне организације поздравиле су први пакет помоћи од 10 милиона евра (уз могућност проширења на додатних 10 милиона и линију кредита), али сматрају да ће бити потребно много више.
Представници сектора позвали су на оштрију контролу и редукцију популације дивљих свиња.
"Ниједна фарма не сме да се затвори због куге изазване трећим лицима. Рјешење је - интензивнији одстријел", поручују из пољопривредних удружења.
Хороскопски знакови који ће највише зарађивати у новој години
Суд у Сердањоли отворио је истрагу због могућег еколошког кривичног дјела, јер геномске анализе указују да је вирус готово идентичан соју који се користи у експерименталним радовима и тестовима за вакцине.
Влада ће проширити надзор и на 16 нових фарми ван постојећег 20-километарског појаса контроле. На 39 фарми унутар зоне није откривен ниједан позитиван случај, али је каталонска влада постигла договор са фармерима да уништи њихових 30.000 здравих свиња као превентивну мјеру.
Како је Ордеиг појаснио, ова одлука биће спроведена по утврђеном распореду.
Ограничења приступа парку природе Колсерола остају на снази, осим за становнике и раднике, а разне превентивне мјере тренутно се примјењују у 91 општини провинције Барселона.
1 ч0
1 ч0
2 ч0
2 ч0
1 ч0
2 ч0
2 ч0
2 ч0
Тренутно на програму