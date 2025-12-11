Logo
Large banner

Google Maps добио опцију коју су возачи чекали годинама

Извор:

Телеграф

11.12.2025

08:17

Коментари:

0
Слушалице телефон
Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Google Maps је без велике најаве добио нову функцију која ће многим возачима буквално спасити живце у свакодневним ситуацијама.

Апликација сада аутоматски памти гд‌је сте паркирали аутомобил, чак и ако ви сами не сачувате локацију ручно.

До сада сте морали сами да додирнете своју позицију на мапи и сачувате паркинг мјесто. Сада Google Maps све то ради сам, без икакве додатне акције корисника. Паркирано возило остаје сачувано на мапи до 48 сати, а затим се аутоматски брише чим поново кренете да возите.

Нову опцију потврдио је Рио Акасака, виши менаџер производа у Google Maps тиму, који је навео да је у питању потпуно аутоматизован систем који функционише као лични дигитални паркинг асистент.

Да би систем радио, довољно је да се возите са укљученим Google Maps и повезаним аутом преко УСБ, Bluetooth или CarPlay. Када угасите ауто и касније отворите апликацију, паркинг локација вас већ чека, без икаквог додатног подешавања.

Како нова функција тачно ради и шта се мијења за возаче

Када завршите вожњу и напустите возило, Google Maps аутоматски препознаје да сте паркирали и поставља ознаку на мапи. Када сљедећи пут сједнете у ауто и покренете вожњу, та ознака аутоматски нестаје, без ручног брисања.

Још једна новина је и то што се сада као ознака паркинга приказује ваша прилагођена иконица аутомобила, ако сте је раније изабрали, умјесто класичне ознаке „П“. Google је још 2020. увео прилагођене иконице возила, а раније ове године додато је још осам нових облика и боја.

Марија Коринда Маадо-11122025

Свијет

Мачадо стигла у Осло да преузме Нобелову награду упркос забрани путовања

На тај начин паркинг мјесто изгледа визуелно јасније и лакше се уочава на мапи, посебно у великим градовима и на препуним паркиралиштима.

Тренутно само на iPhone уређајима

За сада је нова опција доступна искључиво корисницима иОС уређаја, односно iPhone телефона. На Андроид телефонима и даље постоји подсјетник за паркинг, али он захтијева ручно уклањање ознаке са мапе.

Google још није званично потврдио када ће аутоматско памћење паркинг мјеста стићи и на Андроид уређаје, али се очекује да би функција могла да буде проширена и на ту платформу у наредном периоду.

За возаче који свакодневно заборављају гд‌је су паркирали, ова тиха надоградња представља једну од најкориснијих практичних функција које је Google Maps добио у посљедње вријеме, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг:

mape

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Венецуеланска опозициона лидерка Марија Корина Мачадо

Свијет

Мачадо стигла у Осло да преузме Нобелову награду упркос забрани путовања

1 ч

0
Љубимац зарађује више од љекара: Реченица "живим као пас" добила ново значење

Занимљивости

Љубимац зарађује више од љекара: Реченица "живим као пас" добила ново значење

1 ч

0
Паре новац

Занимљивости

Хороскопски знакови који ће највише зарађивати у новој години

2 ч

0

Више из рубрике

Инстаграм увео функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

Наука и технологија

Инстаграм увео функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

16 ч

0
Забрана изазвала револт: Након гашења мрежа у Аустралији, свјетлост дана угледале нове апликације

Наука и технологија

Забрана изазвала револт: Након гашења мрежа у Аустралији, свјетлост дана угледале нове апликације

16 ч

0
Роботи као редари на паркингу у Кини

Наука и технологија

Роботи као редари на паркингу у Кини

1 д

0
Сви млађи од 16 година у Аустралији остали без друштвених мрежа

Наука и технологија

Сви млађи од 16 година у Аустралији остали без друштвених мрежа

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

09

55

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner