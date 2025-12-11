Google Maps добио опцију коју су возачи чекали годинама

Извор:
Google Maps је без велике најаве добио нову функцију која ће многим возачима буквално спасити живце у свакодневним ситуацијама.
Апликација сада аутоматски памти гдје сте паркирали аутомобил, чак и ако ви сами не сачувате локацију ручно.
До сада сте морали сами да додирнете своју позицију на мапи и сачувате паркинг мјесто. Сада Google Maps све то ради сам, без икакве додатне акције корисника. Паркирано возило остаје сачувано на мапи до 48 сати, а затим се аутоматски брише чим поново кренете да возите.
Нову опцију потврдио је Рио Акасака, виши менаџер производа у Google Maps тиму, који је навео да је у питању потпуно аутоматизован систем који функционише као лични дигитални паркинг асистент.
Да би систем радио, довољно је да се возите са укљученим Google Maps и повезаним аутом преко УСБ, Bluetooth или CarPlay. Када угасите ауто и касније отворите апликацију, паркинг локација вас већ чека, без икаквог додатног подешавања.
Када завршите вожњу и напустите возило, Google Maps аутоматски препознаје да сте паркирали и поставља ознаку на мапи. Када сљедећи пут сједнете у ауто и покренете вожњу, та ознака аутоматски нестаје, без ручног брисања.
Још једна новина је и то што се сада као ознака паркинга приказује ваша прилагођена иконица аутомобила, ако сте је раније изабрали, умјесто класичне ознаке „П“. Google је још 2020. увео прилагођене иконице возила, а раније ове године додато је још осам нових облика и боја.
Свијет
Мачадо стигла у Осло да преузме Нобелову награду упркос забрани путовања
На тај начин паркинг мјесто изгледа визуелно јасније и лакше се уочава на мапи, посебно у великим градовима и на препуним паркиралиштима.
За сада је нова опција доступна искључиво корисницима иОС уређаја, односно iPhone телефона. На Андроид телефонима и даље постоји подсјетник за паркинг, али он захтијева ручно уклањање ознаке са мапе.
Google још није званично потврдио када ће аутоматско памћење паркинг мјеста стићи и на Андроид уређаје, али се очекује да би функција могла да буде проширена и на ту платформу у наредном периоду.
За возаче који свакодневно заборављају гдје су паркирали, ова тиха надоградња представља једну од најкориснијих практичних функција које је Google Maps добио у посљедње вријеме, преноси Телеграф.
