Инстаграм увео функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

Извор:

Агенције

10.12.2025

17:46

Инстаграм увео функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

"Инстаграм" је представио нову функцију засновану на вјештачкој интелигенцији, која омогућава корисницима да прилагоде алгоритам за обликовање њихове странице за прегледе видео снимака.

"Инстаграм" је то називао пионирским потезом ка већој контроли од стране корисника.

Апликација у власништву "Мете" уводи опцију "Ваш алгоритам", доступну преко иконе у горњем десном углу "рилова", гдје се приказују теме за које "Инстаграм" сматра да су интересантне корисницима на основу њихове историје прегледа.

"Мета" је навела у свом блогу да корисници сада могу директно да кажу платформи које теме желе да виде више или мање, а препоруке се прилагођавају у реалном времену.

Друштвене мреже се суочавају са све већим притиском регулатора и корисника да обезбиједе већу транспарентност у вези са алгоритамским одабиром садржаја.

Критичари досадашњег начина рада кажу да алгоритми могу да створе скучено информативно окружење или да промовишу штетан садржај.

Инстаграм

društvene mreže

Вјештачка интелигенција

