Сви млађи од 16 година у Аустралији остали без друштвених мрежа

Дјеца широм Аустралије пробудила су се у сриједу без приступа својим налозима на друштвеним мрежама.
Држава је увела прву свеобухватну забрану те врсте у свијету, с циљем да заштити малољетнике млађе од 16 година од зависничких алгоритама, предаторских одраслих и дигиталног насиља.
Ниједна друга земља није повукла тако широк потез, па се пажња законодаваца из цијелог свијета сада усмјерава на Аустралију и њен експеримент.
Све ове компаније су поручиле да ће поштовати закон и користити технологију за провјеру година како би идентификовале и суспендовале налоге дјеце млађе од 16 година — али и да не вјерују да ће ово заиста повећати безбједност дјеце.
Премијер Ентони Албанезе изјавио је да је ово велика побједа родитеља:
„Ово је дан када аустралијске породице преузимају моћ од великих технолошких компанија. Они потврђују право дјеце да буду дјеца и право родитеља на већу сигурност“, рекао је Албанезе, уз признање да „ово неће бити једноставно“.
По закону, платформе морају доказати да су предузеле „разумне кораке“ да деактивирају постојеће налоге млађих од 16 година и спријече отварање нових — у супротном могу добити казну и до 49,5 милиона аустралијских долара (око 32 милиона америчких долара).
Дјеца и родитељи који заобиђу забрану неће сносити никакве посљедице.
Налози ће бити суспендовани на три године, односно до тренутка када дијете напуни 16 година.
Корисници ће бити аутоматски одјављени 10. децембра. Канали дјеце више неће бити видљиви, али ће подаци бити сачувани за каснију реактивацију. Дјеца ће моћи да гледају YouTube без пријаве.
Сви налози млађих од 16 година биће деактивирани 10. децембра. Није битно на чије име је налог регистрован — технологија за процјену година одређује колико корисник заиста има година. Садржај који су дјеца раније објављивала биће сакривен.
Дјеца неће моћи да отварају нове налоге од 10. децембра, али постојећи налози ће бити деактивирани тек 9. јануара 2026.
Уклањање налога почело је 4. децембра. Корисници су могли да преузму своје податке, а све ће им чекати за реактивацију након 16. рођендана.
Суспендоваће налоге млађих од 16 година и спријечити отварање нових.
X (бивши Twitter)
Компанија није одговорила како ће спровести забрану, али жестоко се противи закону, тврдећи да крши слободу говора.
Није дао никакав коментар.
Сљедеће платформе су изузете — за сада:
Discord, GitHub, Google Classroom, ЛЕГО Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam и Steam Chat, WhatsApp и YouTube Кидс.
Највише чуђења изазива изостављање Robloxa, након више извјештаја о предаторима који циљају дјецу у игрицама. Власти кажу да је Roblox обећао нове безбједносне мјере, попут обавезне провјере година за коришћење chata и ограничавања комуникације на вршњаке сличног узраста.
Платформе већ имају датуме рођења које су корисници унијели, али сада морају активно провјеравати године.
Провјера се врши путем:
видео селфија (најпопуларнија метода),
e-mail адресе,
званичних докумената.
Компанија Yoti, један од главних провајдера ових технологија, каже да алгоритам користи тачке на лицу да процијени да ли корисник има мање или више од 16 година — без похрањивања биометријских података.
Многи покушавају да пронађу алтернативне апликације које још нису забрањене.
Платформа Yope тврди да је добила 100.000 нових аустралијских корисника, док се Лемон8, сестринска платформа ТикТока, такође дијели међу тинејџерима.
Обје платформе су већ упозорене да би могле бити додате на листу забрањених.
Критичари упозоравају да ће дјеца вјероватно мигрирати у још мање регулисане дигиталне просторе, гдје су ризици већи него на великим платформама.
Један од циљева забране је да дјеца мање времена проводе на интернету и више у „стварном свијету“.
Власти планирају да прате:
Истовремено, пратиће се и нежељени ефекти:
„Да ли дјеца иду у мрачније дјелове интернета – и с каквим посљедицама?“ рекла је комесарка за е-безбједност Џули Инман Грант.
У том процесу ће учествовати тим од шест експерата са Станфорда, а цијели програм надгледаће независна академска група из САД, Велике Британије и Аустралије.
Станфорд је саопштио да ће њихови налази бити јавни и доступни свим државама које разматрају сличне мјере, преноси Си-ен-ен.
