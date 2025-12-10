Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

Извор:
АТВ
10.12.2025
08:48
Више улица и насеља у Бањалуци данас ће одређен период бити без воде, саопштено је из градског Водовода.
Данас ће се изводити радови у улицама Василија Острошког (Лазарево), Сретена Стојановића (Лазарево), Јована Рашковића (Паприковац), Симе Пандуревића (Побрђе) те у Куљанима.
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у Ританима – Доњи Перван, Крупи на Врбасу, Крминама, Бистрици и Бронзаном Мајдану.
“Електрокрајина” је за данас најавила радове и искључења електричне енергије од 8 до 16 часова па су могући поремећаји и у водоснабдијевању:
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
