Logo
Large banner

Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

Извор:

АТВ

10.12.2025

08:48

Коментари:

0
Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде
Фото: АТВ БЛ

Више улица и насеља у Бањалуци данас ће одређен период бити без воде, саопштено је из градског Водовода.

Данас ће се изводити радови у улицама Василија Острошког (Лазарево), Сретена Стојановића (Лазарево), Јована Рашковића (Паприковац), Симе Пандуревића (Побрђе) те у Куљанима.

horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе предвиђају?

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у Ританима – Доњи Перван, Крупи на Врбасу, Крминама, Бистрици и Бронзаном Мајдану.

“Електрокрајина” је за данас најавила радове и искључења електричне енергије од 8 до 16 часова па су могући поремећаји и у водоснабдијевању:

  • Бањица: ПС Стричићи, ПС Кола и ПС Рекавице
  • Гашића врело (Крмине, Љубачево, Мемичи, Јаворани и Агино Село).

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

Подијели:

Тагови:

Вода

vodovod

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Издато упозорење на мегапотрес: Носите кациге

52 мин

0
Попили кувано вино, па завршили у болници

Регион

Попили кувано вино, па завршили у болници

56 мин

0
Ковачевић: Опозиција срушила одлуку НСРС, у корист своје БиХ и у одбрану свог Шмита

Република Српска

Ковачевић: Опозиција срушила одлуку НСРС, у корист своје БиХ и у одбрану свог Шмита

58 мин

0
Популарни тигањ се хитно повлачи са тржишта

Економија

Популарни тигањ се хитно повлачи са тржишта

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Бања Лука

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

1 ч

2
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке остају без струје

1 ч

0
Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

Бања Лука

Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

13 ч

0
Сутра ова насеља остају без струје

Бања Лука

Сутра ова насеља остају без струје

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner