Многи дијелови Бањалуке остају без струје

Због најављених радова данас ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Стричићи, Леденице, Рацуне, Крупа на Врбасу, Агино Село, Бочац, Рекавице, Хан Кола, Буквалек и Сутурлија без струје остају у времену од 08:00 до 16:00 часова.
Од 09:00 до 14:00 часова струје неће имати дијелови улица Жарка Згоњанина, Трла, Давида Штрпца, Далибора Даче Стојић, Старчевица, Лесковачка и Новосадска, док дијелови насеља Пискавица, Боровци и Радосавска остају без електричне енергије од 11:00 до 14:00 часова.
