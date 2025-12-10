Logo
Large banner

Многи дијелови Бањалуке остају без струје

Извор:

АТВ

10.12.2025

08:06

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови насеља Стричићи, Леденице, Рацуне, Крупа на Врбасу, Агино Село, Бочац, Рекавице, Хан Кола, Буквалек и Сутурлија без струје остају у времену од 08:00 до 16:00 часова.

Земља

Наука и технологија

Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

Од 09:00 до 14:00 часова струје неће имати дијелови улица Жарка Згоњанина, Трла, Давида Штрпца, Далибора Даче Стојић, Старчевица, Лесковачка и Новосадска, док дијелови насеља Пискавица, Боровци и Радосавска остају без електричне енергије од 11:00 до 14:00 часова.

Подијели:

Тагови:

struja

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

Наука и технологија

Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

1 ч

0
Патриајрх Порфирије у Јордану

Друштво

Патријарх Порфирије у Јордану: Оно што нас уједињује веће је од онога што нас раздваја

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

1 ч

0
Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

Свијет

Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

1 ч

0

Више из рубрике

Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

Бања Лука

Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

13 ч

0
Сутра ова насеља остају без струје

Бања Лука

Сутра ова насеља остају без струје

14 ч

0
Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

Бања Лука

Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

15 ч

1
Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

Бања Лука

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

17 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner