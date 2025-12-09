Сутра ова насеља остају без струје

Извор:
АТВ
09.12.2025
18:34
Сутра ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије због најављених радова, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Стричићи, Леденице, Рацуне, Крупа на Врбасу, Агино Село, Бочац, Рекавице, Хан Кола, Буквалек и Сутурлија без струје остају у времену од осам до 16 часова.
Бања Лука
Без струје данас остају ове улице и насеља
Од девет до 14 часова струје неће имати дијелови улица Жарка Згоњанина, Трла, Давида Штрпца, Далибора Даче Стојић, Старчевица, Лесковачка и Новосадска, док дијелови насеља Пискавица, Боровци и Радосавска остају без електричне енергије од 11 до 14 часова.
