Logo
Large banner

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

05.12.2025

20:08

Коментари:

0
Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!
Фото: АТВ

Уштеда електричне енергије је важна за свако домаћинство - не само да смањује мјесечне рачуне, већ доприноси и очувању животне средине.

Уз неколико једноставних промјена у свакодневним навикама и коришћење енергетски ефикасних уређаја, свако може допринијети повећању енергетске ефикасности.

Оно што се испоставило као одличан савјет за уштеду енергије је искључивање уређаја о ком вјероватно нисте размишљали.

Наиме, како електричари откривају један од уређаја који доста троши, а није неопходан током ноћи је интернет рутер.

Због тога је препорука да га искључујете током ноћи, а Њемачка Савезна агенција за заштиту животне средине истакла је ово као посебно важно ако рутер не може да се искључи јер користи телефонску линију. У том случају, савјетује се куповина рутера који има опцију да искључи WI-FI функцију када се не користи.

Риба

Савјети

Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Напоменуто је и да интернет рутер не троши више струје од, на примјер, фрижидера или других великих уређаја, али његово редовно искључивање може донијети примјетне уштеде, преноси Политикин Магазин.

Уређаји који штеде највише струје:

ЛЕД сијалице – троше и до 80 одсто мање енергије од класичних сијалица и трају дуже.

Инвертерски клима уређаји – користе интелигентно управљање радом компресора, па троше мање струје у односу на класичне климе.

А+++ фрижидери и замрзивачи – троше до 50 одсто мање струје од старијих модела са нижим енергетским разредом.

Машине за прање веша и судова са еко програмима – смањују потрошњу струје и воде.

Индукционе плоче за кување – ефикасније су од класичних електричних рингли и троше мање енергије.

Савјети за додатну уштеду:

Искључите уређаје из утичнице када их не користите – пуњаче, ТВ и рачунари у режиму на чекању и даље троше струју.

Користите продужне каблове са прекидачем да искључите више уређаја одједном.

Пратите потрошњу помоћу паметних утичница или мјерача енергије.

Подесите термостат на бојлеру и гријању на оптималне температуре (бојлер 50-60, гријање 20-22 степена).

Подијели:

Тагови:

Струја

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Савјети

Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

36 мин

0
Како исхрану прилагодити зимским условима: Ево шта јести

Савјети

Како исхрану прилагодити зимским условима: Ево шта јести

7 ч

0
Ево како спријечити бијеле флеке на вешу након прања

Савјети

Ево како спријечити бијеле флеке на вешу након прања

10 ч

0
Ако желите нешто ефектно без укључивања рерне, имамо ријешење

Савјети

Ако желите нешто ефектно без укључивања рерне, имамо ријешење

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу

20

20

Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

20

08

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

20

07

Хасанагиница: Када срце пукне од туге

19

48

Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner