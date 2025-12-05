Како исхрану прилагодити зимским условима: Ево шта јести

Извор:
Кликс
05.12.2025
12:44
Доласком хладнијих дана наш организам пролази кроз низ промјена - троши више енергије да би одржао тјелесну температуру, а имунитет је изложен већем изазову због честих инфекција. Управо зато је важно прилагодити прехрану зимским условима.
Требамо бирати намирнице које ће пружити потребну енергију, ојачати одбрамбени систем и допринијети општем здрављу. Зима не мора бити период тешке и једноличне хране – напротив, уз прави избор може бити врло храњива и разнолика.
Коју храну бисмо требали јести током зиме:
Топла, храњива јела - Варива, чорбе и супе идеалан су избор јер грију организам и доносе богатство нутријената. Користите грах, сочиво, леблебије, кромпир, мркву и друге зимске намирнице које дуго држе ситост
Ферментирана храна за јачање имунитета - Кисели купус, туршија, кефир и јогурт богати су пробиотицима који повољно дјелују на цријевну флору, кључну за снажан имунитет
Агруми и сезонско воће - Наранџе, мандарине, лимун, грејп, као и јабуке и крушке, обилују витамином Ц и влакнима. Помажу у превенцији прехлада и одржавању енергије
Орашасти плодови и сјеменке - Ораси, бадеми, љешњаци, сјеменке бундеве и сунцокрета богати су здравим мастима, витамином Е и минералима
Риба и намирнице богате омега-3 масним киселинама - Лосос, сардине, скуша, али и ланене и Чиа сјеменке доприносе здрављу срца, побољшавају расположење и смањују упалне процесе
Зачини који грију организам - Ђумбир, цимет, куркума и бијели лук имају снажна протуупална својства и могу додатно ојачати одбрамбени систем
Правилна и уравнотежена исхрана зими није важна само за очување енергије и имунитета, већ и за општу добробит. Бирајући сезонске и нутритивно богате намирнице, можемо олакшати тијелу да се носи с хладноћом и мањком сунчеве свјетлости.
