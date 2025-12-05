Logo
Кукуруз из конзерве биће укуснији ако направите један једноставан корак прије сервирања

Извор:

Кликс

05.12.2025

07:40

Кукуруз из конзерве биће укуснији ако направите један једноставан корак прије сервирања

Од разних умака до туњевине, конзервирана храна одличан је начин да обогатите оброке.

Међутим, понекад конзервирана храна може имати мало мање свјеж окус, а посебно када је ријеч о поврћу.

Ако волите користити кукуруз шећерац из конзерве како бисте тјестенини или салатама додали мало свјежине, овај једноставан савјет помоћи ће вам да има окус као да је управо скухан, а најбоље од свега је што готово не захтијева додатни труд.

Кукуруз је сигуран за јело директно из конзерве, али се може повећати једном супер једноставном методом која траје мање од пет минута.

Да би ваш кукуруз био свјеж и сладак потребно га је испрати. Тиме се уклања вишак натрија и уклања окус из конзерве који неки људи могу осјетити.

Након испирања, ваше поврће ће бити свјеже и спремно за послуживање. За правилно испирање кукуруза, прво отворите конзерву и пажљиво оциједите вишак течности.

Затим кукуруз ставите у сито и прелијте га хладном водом. Оставите кукуруз да одстоји неколико минута како би се вишак воде оциједио и онда су спремни за употребу.

Кукуруз је већ природно сладак па му не треба пуно додатака да би био укусан, једноставна кашика маслаца и мало соли или бибера одличан су додатак за овај једноставан прилог. За брзу и једноставну салату, можете додати мало фета сира, младог лука и сока лимете за свјежији окус уз вечеру или ручак.

Савјети

Кукуруз

