Шпанија и Холандија се повлаче са Евровизије: Ово је разлог

Европска радиодифузна унија (ЕБУ) потврдила је учешће Израела на Евровизији 2026. након чега су услиједиле бурне реакције широм Европе и прве званичне најаве бојкота.
Због учешћа Израела на музичком такмичењу Евровизија, које ће се наредне године одржати у Бечу, Холандија је међу првима објавила да неће учествовати на такмичењу.
Убрзо су исту одлуку донијеле Шпанија, Ирска и Словенија.
Реакције држава долазе након вишемјесечних притисака да Израел не би смио да има свог представника на Евровизије због дешавања у Гази.
Одржани су и масовни протести када је дошло промоције израелске пјесме за сљедећу годину.
ЕБУ је јуче одржао вандредни састанак о учешћу израелског представника након покушаја антиизраелских демонстраната да поремете финала 2024. и 2025. године.
