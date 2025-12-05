Logo
Large banner

Ево какво нас вријеме очекује данас

Извор:

АТВ

05.12.2025

08:04

Коментари:

0
Ево какво нас вријеме очекује данас
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно, послије подне са кишом, на планинама са снијегом.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена, на ударе појачана бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама

Највиша температура ваздуха биће од три до девет, на југу до 14 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Промјена времена у Српској: Стижу киша и снијег

Друштво

Промјена времена у Српској: Стижу киша и снијег

1 д

0
Pasoši BiH

БиХ

Многи родитељи ово не знају: БиХ држављанство за дјецу рођену вани има временско ограничење

6 д

0
Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

Култура

Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

6 д

0
Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме

Република Српска

Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме

1 седм

0

Више из рубрике

Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама

Друштво

Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама

2 ч

0
Српска богатија за 26 бебa

Друштво

Српска богатија за 26 бебa

3 ч

0
Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму

Друштво

Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму

5 ч

0
Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

Друштво

Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

31

Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

10

25

УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице

10

25

Ево када почиње исплата пензија у Српској

10

22

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

10

19

Битно: Заштита домаће производње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner