Ево какво нас вријеме очекује данас

Извор:
АТВ
05.12.2025
08:04
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно, послије подне са кишом, на планинама са снијегом.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена, на ударе појачана бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Друштво
Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама
Највиша температура ваздуха биће од три до девет, на југу до 14 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Друштво
1 д0
БиХ
6 д0
Култура
6 д0
Република Српска
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму