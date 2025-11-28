Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

28.11.2025
Изложба на Филозофском факултету у Бањој Луци Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 1. децембра 2025. године организује изложбу под називом „Трагови римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије“, која ће посјетиоцима представити богатство материјалних остатака из периода антике, откривених на простору шире бањалучке области.
Изложбу су приредили аутори Јована Бојанић, Данијел Бјелић и Сергеј Вукчевић, уз стручну подршку ментора проф. др Жељке Шајин и проф. др Иване Панџић, наставника Одсјека за историју. Радови су резултат истраживања студената и наставника који су се бавили анализом археолошких локалитета, покретних налаза и римских натписа пронађених у региону.
Свечано отварање заказано је за 11 часова, у изложбеном простору Филозофског факултета на трећем спрату (кабинети за историју). Посјетиоци ће имати прилику да погледају реплике римских споменика, фотографије и едукативне поставке које осликавају начин живота, културне утицаје и административну организацију римског периода.
У оквиру програма, у 11.20 часова, биће одржана и премијера документарног филма „Кастел: Од антике до данашњице“ у учионици 304. Филм представља развој тврђаве Кастел кроз вијекове, са посебним освртом на њене најраније, античке слојеве.
Догађај је организован уз подршку Института за савремену хуманистику, Одсјека за историју и других партнерских институција. Изложба има за циљ да повећа интересовање јавности за локалну археолошку баштину и важност њеног очувања.
Сви заинтересовани су добродошли да присуствују овом културном и едукативном догађају.
