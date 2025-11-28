Састали се Путин и Орбан: Односи двије земље настављају да се развијају

Извор:
РТ Балкан
28.11.2025
11:57

Односи Русије и Мађарске се развијају упркос свим актуелним потешкоћама, изјавио је руски предсједник Владимир Путин приликом сусрета са мађарским премијером Виктором Орбаном у Кремљу.
Срећан сам што вас видим у Москви, поручио је предсједник Русије Владимир Путин на састанку са премијером Мађарске Виктором Орбаном.
"Разговарамо стално телефоном, наше колеге су у контакту", навео је Путин и истакао да му је драго што одржавају одличне односе упркос тешким условима.
Путин је подсетио да се дуго познаје са Орбаном и да зна да он брани интересе своје земље.
"Наши погледи по питању неки међународних питања се можда не поклапају, али свеједно можемо отворено разговарати о свему. Знамо вашу избалансирану позивају по питању Украјине", навео је Путин.
"У области енергетике имамо добру сарадњу, овде постоје питања и проблеми који захтевају нашу дискусију", истакао је Путин.
Без обзира на све потешкоће, односи двије земље су очувани и настављају да се развијају, рекао је Путин, подсјетивши да су прошли кроз разне периоде, пише РТ Балкан.
Орбан је са своје стране истакао да Мађарска није подлегла спољним притисцима и да је наставила да сарађује са Русијом у важним областима.
"Желио бих да нагласим да основу енергетске безбједности Мађарске чине руски енергетски ресурси и у прошлости и сада и у будућности", навео је Орбан.
Веома цијенимо стабилност енергетских испорука из Русије.
Украјина је наш сусјед и зато Мађарска у пуној мјери осјећа утицај украјинског конфликта, укључујући и екпномске губитке"
Састанку присуствују и руски министар спољних послова Сергеј Лавров, замјеник премијера РФ Александар Новак, као и помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
У саставу мађарске делегације у Москву је допутовао и министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
Орбан је раније најавио да путује у Москву како би осигурао стабилно и приступачно снабдијевање Мађарске руским гасом и нафтом током зиме и наредне године, али и да разговара са руским предсједником о мировним напорима у Украјини, нагласивши да се то питање "тешко може избјећи".
