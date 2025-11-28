Поплаве и клизишта однијели 56 живота

Извор:
СРНА
28.11.2025
11:28
Коментари:0
Број погинулих у поплавама и клизиштима у Шри Ланки достигао је 56, а више од 20 људи налази се на списку несталих, саопштено је из Центра за управљање катастрофама.
У саопштењу се наводи да је у посљедња 72 часа регистровано 46 смртних случајева повезаних са поплавама, које су избиле 16. новембра.
Занимљивости
Судбина их води ка злату: Ова 3 знака ће да пливају у луксузу и новцу
Укупно 21 лице се води као нестало, а 14 људи је повријеђено.
Из Центра додају да су четири куће потпуно уништене, а да је мања штета нанесена на више од 660 кућа.
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму