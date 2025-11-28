Logo
Поплаве и клизишта однијели 56 живота

СРНА

28.11.2025

11:28

0
Поплаве и клизишта однијели 56 живота

Број погинулих у поплавама и клизиштима у Шри Ланки достигао је 56, а више од 20 људи налази се на списку несталих, саопштено је из Центра за управљање катастрофама.

У саопштењу се наводи да је у посљедња 72 часа регистровано 46 смртних случајева повезаних са поплавама, које су избиле 16. новембра.

Евро паре новац

Занимљивости

Судбина их води ка злату: Ова 3 знака ће да пливају у луксузу и новцу

Укупно 21 лице се води као нестало, а 14 људи је повријеђено.

Из Центра додају да су четири куће потпуно уништене, а да је мања штета нанесена на више од 660 кућа.

Šri Lanka

Поплаве

клизиште

