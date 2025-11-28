Logo
Large banner

ПВО оборила током ноћи преко сто дронова изнад Русије

Извор:

РТ Балкан

28.11.2025

10:45

Коментари:

0
Руска војска
Фото: Танјуг/АП

Током протекле ноћи, системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 136 украјинских беспилотних летјелица, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

"Уништен је још један дрон који се кретао ка Москви. Службе за ванредне ситуације су на терену", написао је градоначелник Москве Сергеј Собјањин на Максу.

Прије тога је саопштио да је један дрон који се кретао ка руској пријестоници оборен ове ноћи.

Kremlj

Свијет

Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину

Осим два дрона оборених над Москвом, уништено је још 46 беспилотних летјелица у Ростовској области, 30 је оборено над Саратовском облашћу, 29 изнад Крима, 12 над Црним морем, шест над Брјанском облашћу, пет дронова у Волгоградској области, два дрона над Вороњешком облашћу, двије беспилотне летјелице уништене су над Азовским морем и по један дрон у Курској и Калушкој области, пише РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

dronovi

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину

Свијет

Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину

5 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Познате нове цијене горива

5 ч

0
Правила поста по недјељама: Ево када је дозвољено јести рибу

Друштво

Правила поста по недјељама: Ево када је дозвољено јести рибу

5 ч

0
Икс уводи нову функцију: Провјерава аутентичност корисника

Наука и технологија

Икс уводи нову функцију: Провјерава аутентичност корисника

5 ч

0

Више из рубрике

Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину

Свијет

Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину

5 ч

0
Сијарто: Будимпешта ће наставити енергетску сарадњу са Москвом

Свијет

Сијарто: Будимпешта ће наставити енергетску сарадњу са Москвом

5 ч

0
Андриј Јермак шеф кабинета Зеленског

Свијет

Полицијски претрес у кући Андрија Јермака, шефа кабинета Зеленског

6 ч

0
Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Свијет

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner