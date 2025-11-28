ПВО оборила током ноћи преко сто дронова изнад Русије

Извор:
РТ Балкан
28.11.2025
10:45
Коментари:0
Током протекле ноћи, системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 136 украјинских беспилотних летјелица, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Уништен је још један дрон који се кретао ка Москви. Службе за ванредне ситуације су на терену", написао је градоначелник Москве Сергеј Собјањин на Максу.
Прије тога је саопштио да је један дрон који се кретао ка руској пријестоници оборен ове ноћи.
Осим два дрона оборених над Москвом, уништено је још 46 беспилотних летјелица у Ростовској области, 30 је оборено над Саратовском облашћу, 29 изнад Крима, 12 над Црним морем, шест над Брјанском облашћу, пет дронова у Волгоградској области, два дрона над Вороњешком облашћу, двије беспилотне летјелице уништене су над Азовским морем и по један дрон у Курској и Калушкој области, пише РТ Балкан.
