Logo
Large banner

Сијарто: Будимпешта ће наставити енергетску сарадњу са Москвом

Извор:

Агенције

28.11.2025

10:23

Коментари:

0
Сијарто: Будимпешта ће наставити енергетску сарадњу са Москвом
Фото: АТВ

Мађарска намјерава да настави енергетску сарадњу са Русијом, јер је то у складу са мађарским националним интересима, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Енергетска сарадња Мађарске и Русије је у нашем фундаменталном интересу. Одустајање од те сарадње било би супротно националним интересима Мађарске", рекао је Сијарто за телевизију "М1" поводом посјете мађарског премијера Виктора Орбана Москви.

Сијарто је истакао да је Мађарска од почетка године од Русије добила осам и по милиона тона нафте и седам милијарди метара кубних природног гаса.

Сарадња

Република Српска

Санкт Петербург и Република Српска јачају сарадњу

"Без енергетског снабдијевања из Русије, рачуни за струју у мађарским домаћинствима би се утростручили, а то је свакако неприхватљиво. Зато ћемо наставити да радимо на осигуравању тога да се енергетска сарадња Мађарске и Русије неометано настави", навео је Сијарто.

Он је нагласио важност изградње нуклеарне електране "Пакс два" у Мађарској коју је дизајнирао руски "Росатом", као и изузећа од америчких санкција, пренио је ТАСС.

"Први пут у посљедњих неколико година смо у ситуацији у којој ни европске нити америчке санкције не ометају ту изградњу, а Мађарска има све неопходне дозволе", напоменуо је Сијарто.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Москва

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Андриј Јермак шеф кабинета Зеленског

Свијет

Полицијски претрес у кући Андрија Јермака, шефа кабинета Зеленског

6 ч

0
Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Свијет

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

7 ч

0
Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

Свијет

Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

7 ч

0
Орбан данас у посјети Москви

Свијет

Орбан данас у посјети Москви

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Бизнис клуб: 100 дана Владе Републике Српске

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner