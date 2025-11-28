Извор:
Мађарска намјерава да настави енергетску сарадњу са Русијом, јер је то у складу са мађарским националним интересима, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Енергетска сарадња Мађарске и Русије је у нашем фундаменталном интересу. Одустајање од те сарадње било би супротно националним интересима Мађарске", рекао је Сијарто за телевизију "М1" поводом посјете мађарског премијера Виктора Орбана Москви.
Сијарто је истакао да је Мађарска од почетка године од Русије добила осам и по милиона тона нафте и седам милијарди метара кубних природног гаса.
"Без енергетског снабдијевања из Русије, рачуни за струју у мађарским домаћинствима би се утростручили, а то је свакако неприхватљиво. Зато ћемо наставити да радимо на осигуравању тога да се енергетска сарадња Мађарске и Русије неометано настави", навео је Сијарто.
Он је нагласио важност изградње нуклеарне електране "Пакс два" у Мађарској коју је дизајнирао руски "Росатом", као и изузећа од америчких санкција, пренио је ТАСС.
"Први пут у посљедњих неколико година смо у ситуацији у којој ни европске нити америчке санкције не ометају ту изградњу, а Мађарска има све неопходне дозволе", напоменуо је Сијарто.
