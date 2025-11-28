Санкт Петербург и Република Српска јачају сарадњу

28.11.2025
10:18
Коментари:0
Развојни пројекти у индустрији, култури, туризму и социјалној области били су у фокусу састанка заједничке радне групе Санкт Петербурга и Републике Српске, одржаног у Невској ратуши.
Делегацију Републике Српске чини 16 представника институција и универзитета, а испред Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу учествују Дијана Мршић и Тамара Кузман Малешевић.
Сарадња се одвија у складу са Протоколом о сарадњи Републике Српске и Санкт Петербурга и Планом манифестација за спровођење листе приоритетних праваца сарадње између Владе Санкт Петербурга и Републике Српске за период од 2024. до 2026. године.
Посебна пажња посвећена је припреми Дана Санкт Петербурга у Републици Српској, планираних за прољеће 2026. године.
У оквиру посјете, представнице министарства присуствовале су и свечаности отварања изложбе фотографија Републике Српске на аеродрому Пулково.
