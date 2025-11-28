Сједница Владе Српске

Извор:
28.11.2025
Сједница Владе Републике Српске биће одржана данас у Бањалуци.
Сједницу је сазвао предсједник Владе Саво Минић, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу Владе Српске.
Забрањен саобраћај за теретна возила преко Романије
Након сједнице биће одржана конференција за новинаре.
