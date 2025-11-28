Logo
Сједница Владе Српске

Извор:

АТВ

28.11.2025

07:39

Сједница Владе Републике Српске биће одржана данас у Бањалуци.

Сједницу је сазвао предсједник Владе Саво Минић, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу Владе Српске.

Након сједнице биће одржана конференција за новинаре.

