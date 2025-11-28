Logo
Хороскоп за 28. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

Извор:

Агенције

28.11.2025

07:26

Коментари:

0
Хороскоп за 28. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?
Фото: Pixabay

Шта нам звијезде поручују данас?

Ован

Данас имате прилику да покажете иницијативу у послу. Ако сте у вези, партнер може показати неочекивано разумијевање и отвореност, а ако сте слободни, постоји могућност да упознате некога кроз неки пројекат. Обратите пажњу на врат и рамена.

Бик

Не журите са великим инвестицијама. За оне у вези, могуће је да партнер изрази очекивања која сте раније игнорисали. Слободни би могли бити привучени неким ко има стабилну позицију и озбиљан приступ. Пробава вам је осјетљивија.

Близанци

Дан је повољан за презентације, писање извјештаја или преговоре. Ако сте у вези, може се јавити жеља за заједнички излет или мала промјена рутине. Слободнима је могуће ново познанство преко школе, путовања или едукативних садржаја. Потребан вам је одмор.

Рак

Слушајте унутрашњи осјећај када бирате пројекат или сарадника. Код парова постоји могућност да партнер донесе изненадну жељу за интимнијим повезивањем. Слободни, будите отворени за сусрет који може бити емотивнији него иначе. Пријаће вам шетња.

Лав

Пазите да не започнете нешто што не можете одржати. Ако сте у вези, лијепо је вријеме за заједничко планирање. Слободни, могуће је да привучете неког ко има умјетничку или креативну нит. Пијте мање кафе.

Дјевица

Фокус на детаље ће вам донијети признање, покажите перфекционизам. Међу паровима су могуће мале фрустрације због свакодневних задатака. Слободни, пажљиво размотрите да ли вас неко стварно разумије. Дигестивни систем може бити спорији.

Вага

Данас можете постићи добар баланс са колегом или клијентом ако слушате и дајете простора за компромис. Парови могу осјећати потребу за већим заједничким слободним временом. Могући су сусрети у друштву за слободне. Пријаће вам јога.

Шкорпија

Дан вам може донијети прилику да преузмете значајнију одговорност или да се фокусирате на циљ који вам је важан. У везама су могући емоционални моменти гдје ћете бити рањиви. Слободне привлачи неко ко има дубину и мистериозност. Психички притисак може бити већи.

Стријелац

Пауза на послу може бити прилика за ширину. За парове данас може бити већа жеља за слободом и авантуром. Слободни би могли упознати некога из иностранства или са другачијом филозофијом живота. Ногама и куковима обратите пажњу.

Јарац

Рад и дисциплина данас доносе стварне резултате. Онима у везама ће партнер тражити вашу практичну подршку. Слободни, постоји прилика за познанство кроз посао. Јачајте мишиће.

Водолија

Будите отворени за нешто ново, али провјерите да је одрживо. За парове могућ је необичан заједнички план који вас узбуђује. Слободни, може се појавити занимљива особа која је другачија од онога на шта сте навикли. Не претјерујте са активностима које ремете сан.

Рибе

Ваша креативна и интуитивна страна данас може да буде изузетно корисна. У вези партнер можда тражи њежност и разумијевање. Ваша енергија може бити промјенљива, одвојите вријеме за унутрашњу релаксацију или кратку медитацију.

Хороскоп

