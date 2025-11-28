Расте број жртава катастрофалног пожара: Станари остали без свега

Извор:
Телеграф
28.11.2025
07:07
Коментари:0
Смртоносни пожар је прогутао огроман стамбени комплекс у Хонгконгу усмртивши најмање 94 особе, а многе се воде као нестале у најгорој катастрофи у граду у посљедњих неколико деценија.
Неколико станова је још горјело од раног петка ујутру по локалном времену, више од дан након што су избили пожари, а спасиоци кажу да су им изузетно високе температуре отежале могућност да дођу до заробљених станара.
Пола сата док се ватра ширила и гутала сусједну зграду, Ван је гледао телевизију у својој кући, несвјестан опасности која му пријети. Чак и када је чуо комешање напољу и завијање сирена у даљини, игнорисао је то као типично бучно поподне у Хонг Конгу.
Тек када је чуо људе како вриште тражећи помоћ, устао је да погледа кроз прозор свог стана на осмом спрату: "Чим сам отворио прозор, видио сам дим".
Тада је било око 15:15 часова у сриједу, 30 минута након што је очевидац први пут примјетио пожар који се појачава у једној од осам стамбених кула које чине комплекс јавног становања Ванг Фук Корт.
Ватрогасци су стигли на лице мјеста, али ватра се већ проширила на друге солитере, које су све биле у фази реновирања и прекривене бамбусовим скелама, традиционалним грађевинским материјалом. Изгорјели стубови су се рушили са спољних зидова док су пламенови јурили уз 31-спратне небодере.
Ван, кога ЦНН идентификује по презимену, зграбио је своја два пса и новчаник и побјегао низ степениште за хитне случајеве које је мирисало на гас. Само неколико минута након његове евакуације, пожар је проглашен за 4. ниво - други највиши на петостепеној ранг листи аларма.
Током наредних неколико сати, ужаснути посматрачи су посматрали како комплекс, дом за више од 4.000 људи, од којих су многи били старији, брзо бива захваћен пламеном. Људи који су се враћали кући с посла и из школе стајали су са актовкама и ранчевима, гледајући у треперећу наранџасту боју док је дневна свјетлост блиједила.
До сумрака, размјере разарања постајале су јасне. Око 18 часова проглашен је максимални ниво узбуне за пожар 5. Групе за ћаскање су се распламсале док су породице очајнички провјеравале гдје се налазе њихови вољени. Канали са вијестима емитовали су слике које су послале шокантне таласе кроз Хонг Конг, богати град са снажним искуством у безбједности зграда.
Док су се запрепашћени становници борили са брзином ширења пожара који је захватио седам од осам зграда комплекса у року од неколико сати, постављали су критична питања о томе да ли је ова катастрофа могла бити спријечена, указујући на забринутост због безбједности градње, тихих противпожарних аларма и скупог пројекта реновирања.
До сада су извршена три хапшења, а покренуте су кривичне и антикорупцијске истраге док се влада суочава са све већим притиском јавности да одговори на питања.
Након што су провели ноћ у склоништу за хитне случајеве, Ван и његова супруга били су међу стотинама становника који су очајнички чекали вијести.
- Немам гдје да се вратим - рекао је за ЦНН из спортског центра који је претворен у склониште, док су волонтери и особље шетали около дијелећи храну и пиће: "Немамо ништа, чак ни одјећу".
