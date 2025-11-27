Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

Извор:
АТВ
27.11.2025
22:36
Коментари:0
Дјевојчице и дјевојке су те које су у највећој мјери изложене злостављању, рекла је за АТВ Маја Ковачевић, координатор "Плавог телефона".
"У просјеку на мјесечном нивоу обавимо око 500 разговора са дјецом и младима који нам се јављају. У посљедњих неколико мјесеци прослиједили смо надлежним институцијама преко 20 пријава сумњи на насиље и суицид док је од почетка ове године тај број дошао и до 60", рекла је Маја Ковачевић, координатор "Плавог телефона".
Ковачевићева објашњава да се дјеца и млади најчешће обраћају "Плавом телефону" како би разговарали о насиљу којем су изложени од насиља у породици при чему су најчешће родитељи ти који врше насиље.
"Посљедњих година примјетан је значајан пораст разговора на теме дигиталног насиља. Дјевојчице и дјевојке су те које су у највећој мјери изложене злостављању", каже Ковачевићева.
Свака пријава сумње на насиље и суицид који се прослиједи надлежним институцијама као што су Центар за социјали рад, полицијске Управе у великој мјери доприносе стварању сигурног окружења за оне коју су прије тога били изложени насиљу, појашњава Ковачевићева.
Свијет
Осумњичени за пљачку Лувра вечерас пред судом
"Бол коју дјете осјећа због свега што доживљава у том периоду је јако велика и дјете од 13-14 година не зна како да поступа у тим ситуацијама и у неким случајевима суицид виде као једини излаз из читаве те ситуације", рекла је координатор "Плавог телефона".
Како каже Ковачевићева, дјеца су та која се прва њима повјере да доживљавају неки облик насиља и да је "Плави телефон" ту да их саслуша и пружи помоћ. И што је најважније, да знају да они нису заслужили да трпе насиље.
Свијет
17 ч2
Кошарка
17 ч0
Србија
17 ч0
Кошарка
18 ч0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму