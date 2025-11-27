Евролига се огласила због дочека Жељка Обрадовића

Извор:
Дочек Жељка Обрадовића на аеродрому "Никола Тесла" одјекнуо је широм Европе, а сада се огласила и Евролига. На званичним каналима подИЈелила је Евролига снимак дочека уз коментар:
"Потпуно лудило у Београду тренутно. Поднио је оставку на папиру, али навијачи Партизана показују да постоји један уговор који се не раскида – лојалност." Погледајте тај снимак:
Жељко Обрадовић је послије пораза од Панатинаикоса дао оставку на мјесто тренера за коју је навео да је неопозива. Ипак управни одбор то није прихватио, а онда су навијачи реаговали.
Позвали су да се Обрадовић дочека на аеродрому што је неколико хиљада навијача и урадило. Да ли су га убедили да остане? Видјећемо...
Utter madness in Belgrade right now 🤯— EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2025
He resigned on paper, but the @PartizanBC fans show the one contract that can’t be broken is loyalty 👏 pic.twitter.com/As3jCnxuDS
