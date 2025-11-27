Logo
Евролига се огласила због дочека Жељка Обрадовића

Мондо.рс

27.11.2025

21:52

Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Дочек Жељка Обрадовића на аеродрому "Никола Тесла" од‌јекнуо је широм Европе, а сада се огласила и Евролига. На званичним каналима подИЈелила је Евролига снимак дочека уз коментар:

"Потпуно лудило у Београду тренутно. Поднио је оставку на папиру, али навијачи Партизана показују да постоји један уговор који се не раскида – лојалност." Погледајте тај снимак:

Жељко Обрадовић је послије пораза од Панатинаикоса дао оставку на мјесто тренера за коју је навео да је неопозива. Ипак управни одбор то није прихватио, а онда су навијачи реаговали.

Позвали су да се Обрадовић дочека на аеродрому што је неколико хиљада навијача и урадило. Да ли су га убедили да остане? Видјећемо...

Жељко Обрадовић

Košarka

Евролига

КК Партизан

